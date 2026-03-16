スキージャンプ男子のワールドカップで、山形市職員の内藤智文選手が初優勝を果たしました。

【写真を見る】"空飛ぶ公務員" が快挙！ スキージャンプワールドカップで山形市職員の内藤智文選手が初優勝 同僚には「勝てちゃった」と照れ隠しの連絡（山形）

公務員ジャンパーの快挙に、同僚からも驚きと喜びの声が聞かれました。

日本時間のきょう未明、ノルウェーのオスロで行われたスキージャンプワールドカップ男子ラージヒル。

山形市職員の内藤智文選手は決勝１回目で１３１．５メートルの大ジャンプを記録して全体トップに躍り出ます。

強風のため決勝２回目のジャンプは行われず、その結果、内藤選手がスキージャンプワールドカップで見事初優勝を飾りました。

■照れ隠し？同僚への連絡は

矢野秀樹アナウンサー「空飛ぶ公務員・内藤選手の快挙！同僚の皆さんにはどのように連絡があったのでしょうか」

同僚「朝早くだったのでラインのスタンプでわーいというコメントだけ送って。嬉しかった」

きょう午前６時過ぎに届いたという報告には、こんな文面が。

同僚「勝っちゃいましたみたいな。本人も嬉しいけど照れ隠しみたいな感じだったのかな」

■職場ではこんな一面も！

東京都出身で去年４月から山形市スポーツ課に勤務する内藤選手。普段はこちらのデスクで経理などの業務を担当しているそうです。

職場ではこんな一面も。

同僚「私は面白い方だと思う」

同僚「遠征先からお菓子とか買ってきてくださっておいしくいただいています」

■多方面での活躍に期待！

課をまとめる遠藤さんも内藤さんの多方面での活躍に期待を込めます。

山形市文化スポーツ部 スポーツ課 遠藤一人 課長「スキー板に山形市役所のシールが貼ってあるので非常にＰＲになるのでありがたい。市のジャンプ競技の発展にも寄与してほしい」

内藤選手は今月末までワールドカップに参加し、来月上旬、市役所に出勤する予定だということです。