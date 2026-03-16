17日は各地穏やかな天気に、週後半は天気が下り坂に【これからの天気(3月16日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
17日(火)は、各地で穏やかな天気になりそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に濃霧・霜注意報、雪が残る地域にはナダレ注意報が出ています。
◆3月17日(火)天気
・上越地方
朝は雲が広がりますが、昼ごろからは各地で晴れる見込みです。
最高気温は10℃前後で、今日と同じような体感になるでしょう。
・中越地方
晴れる時間が長いものの、午前中は霧の出るところがあるでしょう。
また、朝は放射冷却で冷えますが、日中は日差しが暖かく感じられそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がる見込みです。
日中の気温は11℃くらいまで上がるところが多いでしょう。
風も弱く、過ごしやすい陽気になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は雲がかかるところもありますが、天気の崩れはないでしょう。
日中は各地で日差しが降り注ぎ、この時期らしい気温になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は霧が出て、見通しの悪くなるところがあるでしょう。
一方、午後は各地で晴れ間が広がる見込みです。
最高気温は10℃前後の予想です。
◆風と波
各地とも風は弱いでしょう。
波の高さは、下越と佐渡で1mの予想です。
◆花粉情報
17日(火)は各地で非常に多く飛ぶ予想です。
花粉症の方は、最大限の対策をしてお出かけください。
◆週間予報
18日(水)は天気が下り坂で、夜は雨の降るところがあるでしょう。
19日(木)は広く雨が降り、20日(金)もスッキリしない天気になりそうです。
17日(火)朝は、霜が降りる冷え込みのところがありそうです。農作物の管理にご注意ください。
17日(火)は、各地で穏やかな天気になりそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に濃霧・霜注意報、雪が残る地域にはナダレ注意報が出ています。
◆3月17日(火)天気
・上越地方
朝は雲が広がりますが、昼ごろからは各地で晴れる見込みです。
最高気温は10℃前後で、今日と同じような体感になるでしょう。
・中越地方
晴れる時間が長いものの、午前中は霧の出るところがあるでしょう。
また、朝は放射冷却で冷えますが、日中は日差しが暖かく感じられそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がる見込みです。
日中の気温は11℃くらいまで上がるところが多いでしょう。
風も弱く、過ごしやすい陽気になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は雲がかかるところもありますが、天気の崩れはないでしょう。
日中は各地で日差しが降り注ぎ、この時期らしい気温になりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は霧が出て、見通しの悪くなるところがあるでしょう。
一方、午後は各地で晴れ間が広がる見込みです。
最高気温は10℃前後の予想です。
◆風と波
各地とも風は弱いでしょう。
波の高さは、下越と佐渡で1mの予想です。
◆花粉情報
17日(火)は各地で非常に多く飛ぶ予想です。
花粉症の方は、最大限の対策をしてお出かけください。
◆週間予報
18日(水)は天気が下り坂で、夜は雨の降るところがあるでしょう。
19日(木)は広く雨が降り、20日(金)もスッキリしない天気になりそうです。
17日(火)朝は、霜が降りる冷え込みのところがありそうです。農作物の管理にご注意ください。