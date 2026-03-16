これからの気象情報です。

17日(火)は、各地で穏やかな天気になりそうです。



◆警報・注意報

現在、広い範囲に濃霧・霜注意報、雪が残る地域にはナダレ注意報が出ています。



◆3月17日(火)天気

・上越地方

朝は雲が広がりますが、昼ごろからは各地で晴れる見込みです。

最高気温は10℃前後で、今日と同じような体感になるでしょう。



・中越地方

晴れる時間が長いものの、午前中は霧の出るところがあるでしょう。

また、朝は放射冷却で冷えますが、日中は日差しが暖かく感じられそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝から青空が広がる見込みです。

日中の気温は11℃くらいまで上がるところが多いでしょう。

風も弱く、過ごしやすい陽気になりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝は雲がかかるところもありますが、天気の崩れはないでしょう。

日中は各地で日差しが降り注ぎ、この時期らしい気温になりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は霧が出て、見通しの悪くなるところがあるでしょう。

一方、午後は各地で晴れ間が広がる見込みです。

最高気温は10℃前後の予想です。



◆風と波

各地とも風は弱いでしょう。

波の高さは、下越と佐渡で1mの予想です。



◆花粉情報

17日(火)は各地で非常に多く飛ぶ予想です。

花粉症の方は、最大限の対策をしてお出かけください。



◆週間予報

18日(水)は天気が下り坂で、夜は雨の降るところがあるでしょう。

19日(木)は広く雨が降り、20日(金)もスッキリしない天気になりそうです。



17日(火)朝は、霜が降りる冷え込みのところがありそうです。農作物の管理にご注意ください。