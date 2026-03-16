アジア勢が直面した“MLB本気化”の壁…日韓8強止まりの衝撃に台湾も危機感「勢力図はすでに崩れつつある」【WBC】
台湾メディアは「重要な試合では大谷、鈴木、吉田に依存していた」と指摘した(C)Getty Images
佳境を迎えているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は今大会、史上初めてアジア勢がベスト4を前に姿を消した。
第1回から前回まですべての大会で準決勝以上まで勝ち進み、優勝3度の実績を誇る日本が今回は、ベスト8でベネズエラに屈して敗退。2度目の連覇達成の夢は儚く散ることとなった。
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また、第2回大会では日本と決勝を戦った韓国も、4大会ぶりの準々決勝進出を果たしながら、トーナメント初戦でドミニカに0-10、7回コールド負けという衝撃的な敗戦を喫した。
これらの結果から、台湾のニュースサイト『NOWnews』では今回のWBCについて、日本、韓国が「強い衝撃を受けた」大会だったと評し、「メジャーリーグの選手たちが積極的に、さまざまな形で大会に参加しており、これまでの勢力図はすでに崩れつつある」と訴えている。
同メディアは、8強でドミニカに大敗を喫した韓国について、1次ラウンドこそ突破を果たしたものの、「（最終的な）結果は残酷だった」などと評価。また、ベテラン投手が代表メンバーに選ばれていた点についても、「投手陣の世代交代の遅れを物語っている」などと説いている。
同じくベスト8止まりだった日本に対しても、「早い段階から不安要素が見えていた」と断言。2024年、決勝で日本を破った台湾が優勝したプレミア12を振り返り、「メジャーリーガーが参加していなかったため、日本の打線は台湾投手に封じ込まれ、国際大会27連勝が止まった」と綴っている。
また、今回のWBCの内容への意見として、「1次ラウンドでは4戦全勝だったが、重要な試合では大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚という3人のメジャー級スラッガーに大きく依存していた」と説明。NPB球団所属打者の多くが低調なパフォーマンスだったと主張し、「日本打撃陣の層の薄さが浮き彫りになった」と分析する。
同メディアは、今大会のベスト4に残った米国、ドミニカ、ベネズエラ、イタリアがいずれも、メジャーリーガー中心のチーム構成であることにも触れながら、「近年のWBCではメジャー選手の参加がますます活発になっているため、今後、アジアのチームはこれまでにないほど大きな衝撃を受ける可能性がある」と見通している。
第6回WBCは、それぞれ力強い戦いぶりで勝ち上がった欧米国が4強を占めることに。そしてアジア勢にとっては、世界との力関係の変化を強く印象づけられる大会となった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]