読売３３３は３営業日続落、２５４円安…柏崎刈羽６号機の発送電を停止した東電ＨＤが下落率トップ

週明け１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２５４円５８銭（０・５４％）安の４万６６３０円５８銭だった。

３営業日連続で下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２１５銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、６８円４６銭（０・１３％）安の５万３７５１円１５銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が値上がりしたことで、読売３３３と比べて下落幅が小さかった。

中東情勢の悪化懸念を受け、原油先物価格が一時、節目となる１バレル＝１００ドルを超えた。東京市場では、原油高騰の長期化に伴う物価高や景気後退が意識されて売り注文が優勢となった。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、１４日に柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機の発送電を停止した東京電力ホールディングス（ＨＤ）の４・７６％が最大だった。神戸物産（４・３８％）、いすゞ自動車（４・３７％）と続いた。

上昇率は、日本酸素ＨＤ（７・９９％）、キオクシアＨＤ（７・３６％）、三井海洋開発（５・８９％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１８・３０ポイント（０・５０％）低い３６１０・７３。