『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ソウルのカプセルホテルで火災 日本人親子の母親が重体」についてお伝えします。

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黒い煙をあげながら勢いよく燃える真っ赤な炎。窓から避難する人の姿も確認できます。

14日、韓国・ソウルの中心部にあるホテルで発生した火災。現場は日本人観光客も多く訪れるソウルの繁華街・明洞の駅からおよそ600メートルほどの場所です。

韓国メディアによると、火事のあった建物は地上7階建てで、3階、6階、7階が宿泊施設。そのうち3階と6階はいわゆる「カプセルホテル」。1部屋に複数の2段ベッドが置かれていて、3階のベッド部分が火元とみられています。

この火事で日本人の母子を含む10人がけが。このうち50代の母親がいまも意識不明の重体だということです。

この建物はスプリンクラーの設置が義務づけられる前に建てられていたため、設置されていませんでした。

NNNは、このホテルに宿泊予定で火事の直前にチェックインしていた観光客に話をききました。

（日本人観光客）

「廊下はベッドがある部屋の空いているスペースにキャリーケースが置かれていたりとか。部屋を出たところにもはじっこに荷物を置いている人もいた。（逃げるのは）大変だと思う」

この女性はチェックイン後、外出したため無事だったといいますが……

「中に取り残されたら何も言葉も通じないし何もできずに諦めちゃうと思う」

けが人全員が外国人観光客だった今回の火事。ソウルでは21日に人気音楽グループ「BTS」の復活公演が予定。26万人の人出が予想され多くの人が宿泊施設を利用するため不測の事態が起きないか懸念されています。

消防は16日から緊急で市内の5000以上の宿泊施設で安全点検を実施しています。