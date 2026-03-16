【A列車で行こう9 Evolution】 6月4日 発売予定 価格： 12,980円（通常版） 16,280円（メモリアルボックス）

アートディンクは、Nintendo Switch 2用都市開発鉄道シミュレーション「A列車で行こう9 Evolution」について、新たに建物や駅の追加要素を公開した。本作は6月4日に発売予定で、価格は通常版が12,980円、「A列車で行こう」シリーズ40周年メモリアルボックスが16,280円。

本作では「A列車で行こう9」の移植に加え、UIやグラフィックスを刷新。新規の建物や機能を追加している。緑化が進む都市部、交通が整備され生まれ変わった地方都市、埋め立て地を利用した物流の中心など、「環境と人にやさしい街並み」を作れるようになったという。

「緑化ヒルズ」、「緑化ビル」、「緑化ショッピングモール」、「立体公園型ショッピングモール」などに加え、「バスケットボールアリーナ」、「物流センター」、「データセンター」、「メガソーラー」といった建物が登場。駅は「ターミナル駅 - 歩行者デッキ」、「電停 - バリアフリー」といった新たな駅が登場している。

この他低床タクシー、燃料電池バスを収録するとともに、ホームドアの設置が可能となった。小さな「シェアサイクル」、「地下鉄駅入り口」も収録する。車両は実在する300両以上を収録している。

【追加建物】

追加建物を設置した状態

都市庭園

立体公園型ショッピングモール

緑化ショッピングモール

緑化ショッピングモール2

緑化ビル

緑化ヒルズ1

緑化ヒルズ2

緑化高層ビル

データセンター

バスケットボールアリーナ

メガソーラー

レンタカー店

駐車場

複合ビル

物流センター

立体ビジョン付き建物

【追加交通】

電停-バリアフリー

歩行者デッキ付き駅

タクシー

バス停-都市

燃料電池バス

ホームドア

ホームドアUI

シェアサイクル

地下鉄入口（エレベーター）

地下鉄入口（大）

鉄道博物館

収録列車の一部

カスタム編成

メモリアルボックスの内容物

(C) 2026 ARTDINK. All Rights Reserved.