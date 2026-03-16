建物が増えホームドアの設置も可能に。Nintendo Switch 2「A列車で行こう9 Evolution」追加建物などの情報を公開
アートディンクは、Nintendo Switch 2用都市開発鉄道シミュレーション「A列車で行こう9 Evolution」について、新たに建物や駅の追加要素を公開した。本作は6月4日に発売予定で、価格は通常版が12,980円、「A列車で行こう」シリーズ40周年メモリアルボックスが16,280円。
本作では「A列車で行こう9」の移植に加え、UIやグラフィックスを刷新。新規の建物や機能を追加している。緑化が進む都市部、交通が整備され生まれ変わった地方都市、埋め立て地を利用した物流の中心など、「環境と人にやさしい街並み」を作れるようになったという。
「緑化ヒルズ」、「緑化ビル」、「緑化ショッピングモール」、「立体公園型ショッピングモール」などに加え、「バスケットボールアリーナ」、「物流センター」、「データセンター」、「メガソーラー」といった建物が登場。駅は「ターミナル駅 - 歩行者デッキ」、「電停 - バリアフリー」といった新たな駅が登場している。
この他低床タクシー、燃料電池バスを収録するとともに、ホームドアの設置が可能となった。小さな「シェアサイクル」、「地下鉄駅入り口」も収録する。車両は実在する300両以上を収録している。【追加建物】
追加建物を設置した状態
都市庭園
立体公園型ショッピングモール
緑化ショッピングモール
緑化ショッピングモール2
緑化ビル
緑化ヒルズ1
緑化ヒルズ2
緑化高層ビル
データセンター
バスケットボールアリーナ
メガソーラー
レンタカー店
駐車場
複合ビル
物流センター
立体ビジョン付き建物【追加交通】
電停-バリアフリー
歩行者デッキ付き駅
タクシー
バス停-都市
燃料電池バス
ホームドア
ホームドアUI
シェアサイクル
地下鉄入口（エレベーター）
地下鉄入口（大）
鉄道博物館
収録列車の一部
カスタム編成
メモリアルボックスの内容物
(C) 2026 ARTDINK. All Rights Reserved.