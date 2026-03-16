3児の母・川崎希、3口コンロフル回転で作った焼き肉弁当披露「野菜たっぷりで栄養満点」「スタミナつきそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの川崎希が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜がたっぷりと入った焼き肉弁当を披露し、話題となっている。
【写真】38歳3児のママタレ「定番化してきた」ピーマン料理入った焼き肉弁当
川崎は「お弁当作り」とコメントを添えて、フライパンやせいろなどでコンロがすべてふさがっている様子を公開。ピーマンがたっぷり入ったフライパンの下には「無限ピーマンが定番化してきた」というコメントも添えられている。続く投稿では「完成〜」とコメントし、焼き肉、無限ピーマン、蒸しにんじん、タコウインナー、蒸しブロッコリー、白米が詰められた、彩り豊かな弁当を2個披露している。
この投稿に、ファンからは「ご飯が進む」「彩りも綺麗」「美味しそう」「スタミナつきそう」「野菜たっぷりで栄養満点」「こんなに作るの大変そう」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「定番化してきた」ピーマン料理入った焼き肉弁当
◆川崎希、焼き肉弁当披露
川崎は「お弁当作り」とコメントを添えて、フライパンやせいろなどでコンロがすべてふさがっている様子を公開。ピーマンがたっぷり入ったフライパンの下には「無限ピーマンが定番化してきた」というコメントも添えられている。続く投稿では「完成〜」とコメントし、焼き肉、無限ピーマン、蒸しにんじん、タコウインナー、蒸しブロッコリー、白米が詰められた、彩り豊かな弁当を2個披露している。
◆川崎希の弁当に「美味しそう」の声
この投稿に、ファンからは「ご飯が進む」「彩りも綺麗」「美味しそう」「スタミナつきそう」「野菜たっぷりで栄養満点」「こんなに作るの大変そう」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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