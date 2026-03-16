岐阜、高知、山梨では16日、ことし最も早いソメイヨシノの開花が発表されました。福岡市も春らしい陽気となりましたが、気になるのは福岡の桜の開花日です。

福岡の桜の標本木がある福岡管区気象台を訪れました。



■森野里奈記者

「ほとんどが茶色くて小さなつぼみですが、こちらのつぼみは少しだけ膨らんでいて、緑の部分が見え始めています。」

膨らみ始めたつぼみはいくつか見られましたが、咲いている花はありませんでした。





■福岡管区気象台 観測整備課・橋本真平 観測技術指導官「緑のつぼみがもう少し膨らんで、その中から白い花弁が出てきて、そこから花が開いていく。ここ数日で花が開くことはないと思います。これから時間をかけて毎日観測していきたいと思っています。」今週は、週末にかけて日ごとに気温が上がり、22日の予想最高気温は19℃です。穏やかな春の陽気が続き、開花への期待が高まります。

およそ1000本の桜を見ることができる舞鶴公園では。



■森野記者

「公園内の桜の木。まだ花は見つけられませんでしたが、こちらのつぼみはピンク色の花びらが少し見えていて、もうすぐ咲きそうな様子です。」



福岡市の16日の最高気温は16.6℃で、平年より高くなり春らしい陽気となりました。



■訪れた人

「桜が咲いていたらとよかったのですが、まだでしたね。ちょうどよいお散歩コースで、大変気持ちがいいです。」

「神奈川はもう少し寒いです。やっぱり花見をしたいですね。お酒を飲みながら花が見たいです。」

気象情報会社ウェザーマップによりますと、福岡の桜の開花予想日は3月20日で、満開は29日と予想されています。



舞鶴公園では、開花に合わせて「福岡城さくらまつり」が開かれる予定で、園内では準備が進められていました。



日ごとに暖かくなる今週、桜の便りはもうすぐそこまで来ています。