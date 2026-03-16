ダヴの泡ボディウォッシュに新しい香り登場！トワイライトブーケで全身ふわもち肌ケア

毎日のバスタイムを、もっと心地よく贅沢な時間にしてくれるボディケアアイテム。人気のダヴ「泡ボディウォッシュ」シリーズに、新たな香り「トワイライトブーケ」が仲間入りします。2026年3月23日（月）より全国で発売。夕暮れ時の風に吹かれた花束をイメージした上品な香りと、ふんわり濃密な泡で、全身をやさしく洗い上げます。肌ケアと香りの癒しを同時に楽しめる、ご褒美バスタイムを叶えてくれそうです♡

新作「トワイライトブーケ」の魅力

新登場の「ダヴビューティーモイスチャー泡ボディウォッシュトワイライトブーケ」は、夕暮れ時の風に揺れるブーケをイメージした華やかな香りが特長。

ティーローズやレモンの爽やかな香りから始まり、ホワイトフラワーやムスクへと広がる上品な香りに仕上がっています。

さらにスキンケア成分としても人気のナイアシンアミド（保湿成分）を配合。デリケートゾーンにも使えるマイルドな処方で、皮脂や汚れをやさしくオフしながら肌のうるおいを守ります。

合成着色料・パラベンフリーなのも嬉しいポイントです。

ダヴビューティーモイスチャー泡ボディウォッシュトワイライトブーケ



内容量：ポンプ540g／つめかえ430g／つめかえ大750g

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肌悩みで選べる泡ボディウォッシュ

ダヴビューティーモイスチャー泡ボディウォッシュしっとり



うるおいパールエッセンス※4とトリプルセラミド※5配合。乾燥が気になる肌におすすめ。フローラルソープの香り。

ダヴビューティーモイスチャー泡ボディウォッシュつややか



うるおいパールエッセンスとAHA※6配合。くすみが気になる肌を保湿しながらつややかな肌へ。ジューシーなもぎたてアップルの香り。

ダヴビューティーモイスチャー泡ボディウォッシュキンモクセイ



ビタミンE誘導体※7配合。紫外線などで乾燥した肌のケアに。咲きたてキンモクセイの香り。

内容量（すべて共通）：ポンプ540g／つめかえ430g／つめかえ大750g

薬用ダヴニキビケア泡ボディウォッシュなめらか素肌



薬用有効成分※8配合。顔にも使えるやさしい泡で、全身のニキビ予防をサポートします。

内容量：ポンプ540g／つめかえ430g

※1へたらず、のびの良い泡

※2 1プッシュあたり

※3 香料配合

※4 ステアリン酸、コカミドプロピルベタイン、グリセリン水溶液：うるおい成分

※5 セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP：保湿成分

※6 乳酸：保湿成分

※7 酢酸トコフェロール：保湿成分

※8 グリチルリチン酸ジカリウム

※9 ユニリーバ調べダヴによる少女たちの美と自己肯定感に関する世界調査レポート（2017年）

香りと泡で贅沢ボディケア

ダヴの「泡ボディウォッシュ」シリーズは、濃密な泡でやさしく洗いながら肌をうるおいで満たしてくれる人気のボディケアアイテム。

新登場の「トワイライトブーケの香り」は、華やかで上品な香りが広がり、バスタイムを癒しの時間へと変えてくれます。

肌悩みや香りで選べる豊富なラインナップも魅力。お気に入りの一本を見つけて、毎日のボディケアをもっと楽しんでみてください♪