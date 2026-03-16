【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは時代の節目や旅の目的地
日常の中でよく聞く言葉も、切り取り方を変えるだけで新鮮な謎解きに変わります。ちょっとした空き時間に、脳をリフレッシュさせてみませんか？
今回は、社会の移り変わりを表す言葉から、異国の地名、さらには夏の風物詩まで、意外な組み合わせの言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを膨らませて導き出してみましょう。
□□き
□□まんず
□□りせんこう
ヒント：物事が移り変わる途中の時期を何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
かとき（過渡期）
かとまんず（カトマンズ）
かとりせんこう（蚊取り線香）
時代の変化を示す「過渡期（かとき）」、ネパールの首都「カトマンズ（かとまんず）」、そして夏の夕暮れを思い起こさせる「蚊取り線香（かとりせんこう）」。時間の流れ、地理、季節の情緒という、全く脈絡のない3つの言葉が「かと」という音によってぴたりとつながりました。すべてのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の喜びを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、社会の移り変わりを表す言葉から、異国の地名、さらには夏の風物詩まで、意外な組み合わせの言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを膨らませて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□まんず
□□りせんこう
ヒント：物事が移り変わる途中の時期を何と言いますか？
答えを見る
↓
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↓
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↓
正解：かと正解は「かと」でした。
▼解説
かとき（過渡期）
かとまんず（カトマンズ）
かとりせんこう（蚊取り線香）
時代の変化を示す「過渡期（かとき）」、ネパールの首都「カトマンズ（かとまんず）」、そして夏の夕暮れを思い起こさせる「蚊取り線香（かとりせんこう）」。時間の流れ、地理、季節の情緒という、全く脈絡のない3つの言葉が「かと」という音によってぴたりとつながりました。すべてのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の喜びを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)