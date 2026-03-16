春の「ベビーラッシュ」の始まりです。



新潟市のアグリパークで先週、2頭のヤギの赤ちゃんが誕生しました。



訪れた人はその愛らしい姿にメロメロになっています。



【記者リポート】

「こちら先週ヤギの赤ちゃんが生まれたばかりということなんですが……あちらにいました！2匹で寄り添うように休んでいます」



気持ちよさそうにすやすや眠っています。





新潟市南区の農業複合施設・「アグリパーク」で3月12日に生まれたのが2頭のオスとメスのヤギの赤ちゃんです。名前はオスが「あまね」でメスが「ひなこ」……体重も16日時点でそれぞれ1キロ以上増え、すくすくと育ってます。【訪れた子ども】「かわいい ！モフモフしてそう」「このくらいだった（手で大きさ見せて）生まれたてかわいかった」2頭の子ヤギのお母さんが9歳の「るみ」です。これまで7回の出産で17頭の赤ちゃんを産んだベテランママの「るみ」。子どもたちを元気に育てるため食欲も旺盛です。その後は子どもたちと寄り添って休む微笑ましい姿も見せてくれました。【訪れた子どもたち】「お母さんヤギめっちゃ頑張ったと思った」「元気に育ってほしい」【アグリパーク 伊藤晃雅さん】「小さい子ヤギの様子を見たい動物が好きな人たちに見てもらいたい」2頭の子ヤギとは3月19日ごろから触れ合える予定です。また、アグリパークでは別のヤギやヒツジも出産を控えていて、春のベビーラッシュが本格的に始まります。