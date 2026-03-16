「ユニクロ」がド軍とパートナー契約へ

ドジャースが日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」とパートナー契約を結ぶ見込みであると、15日（日本時間16日）に米メディアが報じた。このニュースに米ファンも様々な反応をみせている。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるケイティー・ウー記者が複数の関係者からの話として記事を掲載。「ドジャースは超大手ファッション（メーカーの）ユニクロとオフィシャル・フィールド・プレゼンティング・パートナーの契約に合意した。正式発表は開幕直前に行われることが予想されている」と伝えた

記事では「ドジャースタジアムの名称は変わらない」としながらも「ユニクロはフィールド（命名権の）権利を持つことになる。『Uniqlo Field at Dodger Stadium』の名称が濃厚だ」と伝えている。「歴史的な球場（の名称）にスポンサー契約がつくのは、（ドジャースタジアム）64年の歴史で初めてのことだ」と記した。

ファンが心配する「球場名」の変更はないようだが、反応はさまざまだった。SNS上には「ユニクロが球界にどう影響をもたらすか興奮している」「ドジャースユニクロTシャツほしい」「最高やん」「ドジャースがファッションブランドと契約しまくっている」「ジャパンマネーがどんどん流入している」といったコメントが並んだ。

その一方で「そのままにしてくれ」「（名称が）ドジャースタジアムのままでほっとした」「ユニクロスタジアムとは言いたくない」「LAの象徴的のランドマークの名称を変えるな」「あまり嬉しくない」「乗っ取ろうとしている」といった複雑な心境のファンも多かったようだ。（Full-Count編集部）