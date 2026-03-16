星野リゾート“OMO7横浜”が4．21オープン！ 歴史的建造物を活用＆愛犬とのステイも可能
旅のテンションが上がる街ナカホテル“OMO7横浜 by 星野リゾート（以下、OMO7横浜）”が、4月21日（火）から、神奈川・横浜市にオープンする。
【写真】旅のシチュエーションによって選べる！ 個性豊かな客室タイプ一覧
■愛犬と一緒に滞在も可能
今回、“気分上々、ハマイズム”をコンセプトに掲げオープンするOMO7横浜は、関内駅から徒歩1分、日本の近代建築を支えた昭和を代表する建築家、村野藤吾氏が手掛けた、旧横浜市庁舎行政棟の歴史的価値を継承するレガシーホテル。
客室は、最大6人まで宿泊できる“やぐらスイート”や、最大4人定員の“かたりばルーム”など、個性豊かな9タイプ全276室を用意。各部屋にはテーマカラーがあり、旧横浜市庁舎内で使用されていた赤、青、緑の3色をそれぞれ落とし込んでいる。
また、本ホテルでは愛犬と一緒に滞在も可能。“ドッグフレンドリーダブルルーム”、”ドッグフレンドリーデラックスルーム”、“ドッグフレンドリースイート”の全3タイプの客室に加え、屋外ドッグランと屋内ドッグラウンジの両方を備えた「OMOドッグガーデン」が併設されている。
さらに、食のラインナップも充実。「OMO」ブランド初の形態となる「OMOベーカリー」では、朝はパン中心のセットメニュー、昼から夜は特製カレーパン5種類がメインに用意されるほか、「OMOダイニング」では、朝はブッフェ、夜は横浜らしいナポリタンやドリア、中華メニューなどが味わえる。
それから、パブリックスペース「OMOベース」では、横浜の歴史背景を知ることができる「ハマイズムコレクション」の展示や、旧横浜市庁舎の象徴であった大階段のデザインを継承＆再構築したシンボリックな大階段を設置。加えて、館内の客室番号サインやエレベーター内階数ボタンには、村野氏の意匠を再構築した数字デザインが採用されている。
そして、街を丸ごと楽しみつくすための「OMO」ブランドのサービス「Go−KINJO（ごーきんじょ）」では、フェス気分で音楽やビールを楽しむ「気分上々、ハマナイト」や、横浜の街を巡るガイドツアー生きた建築を巡るガイドツアー「横浜レガシーウォーク」なども楽しめる。
【写真】旅のシチュエーションによって選べる！ 個性豊かな客室タイプ一覧
■愛犬と一緒に滞在も可能
今回、“気分上々、ハマイズム”をコンセプトに掲げオープンするOMO7横浜は、関内駅から徒歩1分、日本の近代建築を支えた昭和を代表する建築家、村野藤吾氏が手掛けた、旧横浜市庁舎行政棟の歴史的価値を継承するレガシーホテル。
また、本ホテルでは愛犬と一緒に滞在も可能。“ドッグフレンドリーダブルルーム”、”ドッグフレンドリーデラックスルーム”、“ドッグフレンドリースイート”の全3タイプの客室に加え、屋外ドッグランと屋内ドッグラウンジの両方を備えた「OMOドッグガーデン」が併設されている。
さらに、食のラインナップも充実。「OMO」ブランド初の形態となる「OMOベーカリー」では、朝はパン中心のセットメニュー、昼から夜は特製カレーパン5種類がメインに用意されるほか、「OMOダイニング」では、朝はブッフェ、夜は横浜らしいナポリタンやドリア、中華メニューなどが味わえる。
それから、パブリックスペース「OMOベース」では、横浜の歴史背景を知ることができる「ハマイズムコレクション」の展示や、旧横浜市庁舎の象徴であった大階段のデザインを継承＆再構築したシンボリックな大階段を設置。加えて、館内の客室番号サインやエレベーター内階数ボタンには、村野氏の意匠を再構築した数字デザインが採用されている。
そして、街を丸ごと楽しみつくすための「OMO」ブランドのサービス「Go−KINJO（ごーきんじょ）」では、フェス気分で音楽やビールを楽しむ「気分上々、ハマナイト」や、横浜の街を巡るガイドツアー生きた建築を巡るガイドツアー「横浜レガシーウォーク」なども楽しめる。