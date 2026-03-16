きょうのガソリン価格はいくらになっているのでしょうか？

【写真を見る】ライバルから“助け求める”相談も…ガソリンスタンドで今何が？「前例なし」イラン攻撃後の“産業用燃料の供給ストップ”

（大石邦彦アンカーマン 午前11時ごろ 岐阜･美濃加茂市）

「こちらの店頭価格は、レギュラーで1リットル186円、軽油で166円、ハイオクは197円となっており、ガソリン価格上がっています」

岐阜県美濃加茂市のガソリンスタンドでは、イラン攻撃前の先月27日と比べると、レギュラーガソリン1リットルあたりの価格は30円値上がりしました。

今後ガソリン価格300円台になる？

（丸喜石油 村下彰浩社長）

Q.1リットル300円になる可能性は？

「なんとも言えませんが、可能性はあると思う。イランで打撃を受けたので、石油の供給が滞れば当然上がる」



給油に訪れていた人たちは…



（給油客）

「あんまり気にすると…（苦笑）」

「いきなり30円ぐらい上がったじゃないですか、あれ？というのは感じる」

貯蔵ガソリンの残量は？

地下に貯蔵するガソリンの残量を確認すると…



（村下社長）

Q.今どのくらいある？

「今5600リットルちょっとある」

全体に占める割合は、どのくらいなのでしょうか…



（大石）

「1万4300リットルのうち、5600リットル。あと全体の3分の1くらい…いつ頃補給される？」



（村下社長）

「本日午後に入荷がある。また90%以上にはなる」

同業者からヘルプ！代わりに配達を…

このガソリンスタンドの元売り会社は、大手の出光興産です。直接供給されているので、この先、「売るガソリンがなくなるということには、ならないだろう」と言いますが…



敷地内にある輸送所からは、主に工事現場や農家、工場に対して軽油・重油・灯油を配送しています。しかし、ガソリンとは違って大手元売りではない会社から仕入れているために、供給が滞ってきたといいます。

輸送所を備える県内の同業者からは、助けを求める声も…



（村下社長）

「同業者から依頼がくることが、いま現実で起きている。そちらの会社で請け負っていた仕事が難しくなるということで、私どもに配達の依頼がきている」

産業用燃料の供給ストップ…｢前例がない｣

イランへの攻撃後、しばらくして輸送所への供給がストップしたガソリンスタンドがでてきていて、配送仕事が回ってきているそうです。しかし、村下社長は人ごとではないと話します。



（村下社長）

Q.全国で相次いだら、公共工事とか止まる？

「十分その可能性はあり得ます。いま国の対応に非常に期待している。頑張ってほしいなと思う」

Q.今までにこんなことあった？

「ないです。こんなことが起こるのかと。前例がないから、どうしていいのか。早く終わってほしい」