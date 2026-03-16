ガソリンや軽油などの卸売業者はいま、どんな状況なのでしょうか。

【写真を見る】ガソリン価格はいくらになる？ 卸売業者｢補助金なければ300円になる｣ 石油備蓄を放出も… ｢消費者に届くのは4月以降｣

けさ訪ねたのは、名古屋市中区の会社「エムシーセンター」です。こちらは、大手元売りから商社などを通し、主に産業分野などへガソリン・軽油を卸しています。

（エムシーセンター 北原陽子社長）

「レギュラーガソリンで300円はいずれ到達」

社長の口から飛び出した、衝撃の価格！

（北原社長）

Q.どこに卸している？

「ガソリンスタンドなどの産業用であったり、運送会社、船舶系もろもろに卸している」

イラン攻撃の影響で建設現場への供給が2割減に…

会社は、ガソリンスタンドなど約300社と取引を行っています。このうち、建設現場やメーカーなどの250社には軽油などを卸しています。特に、建設現場への供給が滞っているということでした。



（北原社長）

「（イラン攻撃前の）2割減」

Q.まだ大丈夫？

「ダンプカーとか自走できるものはお断りしたり、小さい重機などは『ガソリンスタンドで供給してください』と断りしつつの8割（供給）」

Q.建設現場への供給が2割滞っている現状で、今後なにが予想される？

「現場はもう間違いなく停止してしまうことが予想される」

レギュラーガソリンはいくらに？

イラン情勢が今のままだと、「今月中にも産業用の燃料供給は滞る」と見ている北原社長。一方、私たちが必要とするレギュラーガソリンについても伺いました。



（北原社長）

Q.政府の補助金がなかったら、どのくらい上がる？

「いま原油が100ドル超えていると言われているので、このままいくとレギュラーガソリンは300円にはいずれ到達するのでは」

石油の備蓄放出で価格は緩和される？

仮に政府から補助金の手当てがなければ、来月中の1リットル300円超えもあると言います。北原社長も、「遠い中東からは即座に原油は届かず、国内のガソリン価格の上昇はしばらくは続くだろう」と見ていました。



（北原社長）

Q.石油の備蓄放出がきょうからはじまり、価格は緩和される？

「原油を精製するまでに10日から2週間かかるので、消費者に届くのは4月以降」