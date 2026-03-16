プレミアで珍事！“謎の間”…中村俊輔が指摘「今ちょっと忘れてましたよね」 主審が覚えていたら状況は違った？
現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスと、田中碧が所属する15位のリーズが前者のホームで対戦。鎌田は80分から出場、田中はリーグ戦７試合連続で出番なしとなったなか、０−０で終わった。
最後まで得点が生まれなかったなか、注目を集めているシーンがある。前半終了間際の45＋５分だ。
イスマイラ・サールを倒したリーズのDFガブリエル・グドムンドソンにイエローカードが提示された。グドムンドソンは26分にも警告を受けており、これで退場なのだが、主審は中々レッドカードを出さず。失念していたのか。サールが「２枚目だぞ」と猛アピールするなか、ファウルの笛から40秒後にようやく退場を宣告した。
直前には失敗に終わったリーズ側のPKもあり、試合がエキサイトするなかでの出来事だった。
『U-NEXT』の中継で解説を務めた中村俊輔氏は、「審判の仕草とかを見ても、ちょっとコントロールできてないのかな。（イエローカードを）出した後、（続けてレッドカードを出すのを）今ちょっと忘れてましたよね」とコメント。また、２枚目のイエローカード自体に「ちょっと厳しい判定だったかもしれないですね」と見立てを伝えた。
この場面は現地イングランドでも議論を呼んでおり、アレックス・クルック記者は『talkSPORT』で次のように語った。
「主審のトーマス・ブラマルはイエローカードを出したが、グドムンドソンが前半の早い段階で警告を受けていた事実に気付いていなかったように見えた。レッドカードが出るまで、かなり時間がかかった。もしブラモールが、グドムンドソンが既に警告を受けたと認識していれば、２枚目のイエローカードを出さなかったかもしれない」
イエローカードがレッドカードに変わるまでの妙な間が、憶測を生んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】主審が失念？注目を集めているレッドカード提示シーン
最後まで得点が生まれなかったなか、注目を集めているシーンがある。前半終了間際の45＋５分だ。
イスマイラ・サールを倒したリーズのDFガブリエル・グドムンドソンにイエローカードが提示された。グドムンドソンは26分にも警告を受けており、これで退場なのだが、主審は中々レッドカードを出さず。失念していたのか。サールが「２枚目だぞ」と猛アピールするなか、ファウルの笛から40秒後にようやく退場を宣告した。
直前には失敗に終わったリーズ側のPKもあり、試合がエキサイトするなかでの出来事だった。
この場面は現地イングランドでも議論を呼んでおり、アレックス・クルック記者は『talkSPORT』で次のように語った。
「主審のトーマス・ブラマルはイエローカードを出したが、グドムンドソンが前半の早い段階で警告を受けていた事実に気付いていなかったように見えた。レッドカードが出るまで、かなり時間がかかった。もしブラモールが、グドムンドソンが既に警告を受けたと認識していれば、２枚目のイエローカードを出さなかったかもしれない」
イエローカードがレッドカードに変わるまでの妙な間が、憶測を生んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】主審が失念？注目を集めているレッドカード提示シーン