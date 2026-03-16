BABYMONSTER、日本初ドーム公演決定 9月に京セラドーム大阪で開催
ガールズグループ・BABYMONSTERが、9月に自身初となる日本でのドーム公演を大阪・京セラドーム大阪で開催することがわかった。
【ライブ写真】BABYMONSTERの神戸・GLION ARENA KOBEでのステージショットがたっぷり！
BABYMONSTERは、デビュー3年目にして2度目となるワールドツアーを開催。6月のソウル公演を皮切りに、日本の6都市（神戸、福岡、横浜、千葉、名古屋、大阪）で公演を行う。また、アジアや北米に加え、デビュー以来初めて訪れるオセアニア、ヨーロッパ、南米まで、合計5つの大陸で公演が行われる予定だ。
日本では、7月8日の神戸（GLION ARENA KOBE）公演を皮切りにアリーナ公演を開催し、9月22日、23日には大阪・京セラドーム大阪でグループ初のドーム公演が開催される。
所属事務所のYGエンタテインメントは「ファンのみなさんの応援に支えられ、予想より早く第2回ワールドツアーを開催することになった」とコメント。「世界各国のモンスティーズ（ファンダム名）に、よりダイナミックでアップグレードされたステージを披露するため、アーティストとスタッフ全員が全力を尽くしていますので、ぜひご注目ください」としている。
なお、BABYMONSTERはワールドツアーに先立ち、5月にミニアルバムをリリースする予定。タイトル曲は『CHOOM』で、ヤン・ヒョンソク総合プロデューサーが「これまでに披露したことのない新しいアルバムになる」と予告している。
【ライブ写真】BABYMONSTERの神戸・GLION ARENA KOBEでのステージショットがたっぷり！
BABYMONSTERは、デビュー3年目にして2度目となるワールドツアーを開催。6月のソウル公演を皮切りに、日本の6都市（神戸、福岡、横浜、千葉、名古屋、大阪）で公演を行う。また、アジアや北米に加え、デビュー以来初めて訪れるオセアニア、ヨーロッパ、南米まで、合計5つの大陸で公演が行われる予定だ。
所属事務所のYGエンタテインメントは「ファンのみなさんの応援に支えられ、予想より早く第2回ワールドツアーを開催することになった」とコメント。「世界各国のモンスティーズ（ファンダム名）に、よりダイナミックでアップグレードされたステージを披露するため、アーティストとスタッフ全員が全力を尽くしていますので、ぜひご注目ください」としている。
なお、BABYMONSTERはワールドツアーに先立ち、5月にミニアルバムをリリースする予定。タイトル曲は『CHOOM』で、ヤン・ヒョンソク総合プロデューサーが「これまでに披露したことのない新しいアルバムになる」と予告している。