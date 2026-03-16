『心斎橋ネオン食堂街 5Years Anniversary』開催

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　心斎橋PARCOのレストランフロア「B2F・心斎橋ネオン食堂街」が、開業5周年を迎え、3月19日〜29日に大型企画『心斎橋ネオン食堂街 5Years Anniversary』が開催される。

【画像】オールナイトイベント『PARCO NIGHT OUT』会場マップ

　各飲食店による限定メニューやお得なキャンペーンに加え、音楽ライブ、スケーターイベント、アート展示など、食にとどまらない多様なカルチャーが集う企画となる。3月20日には、オールナイトイベント『PARCO NIGHT OUT』が開催される。

■オールナイトイベント『PARCO NIGHT OUT』
心斎橋PARCOが贈る、毎年恒例、ミナミのナイトカルチャーがクロスする「ミナミ濃縮還元型オールナイトフェス」。3年目の今年は大きくボリュームアップ。閉店後の心斎橋ネオン食堂街でLIVE・DJ・FOOD・FETISHをテーマにした4ブースを展開。食とカルチャーが入り乱れる「心斎橋ネオン食堂街」を表現する。

日時：3月20日（金・祝）24:00〜29:00
会場：B2F・心斎橋ネオン食堂街
入場料：前売券 2000円（税込）／当日券 2500円（税込）
※共に食事券1000円分付
※食事券はイベント内でのみ有効

LIVE ACT：
C.O.S.A.
FNCY（ZEN-LA-ROCK / G.RINA / 鎮座DOPENESS）
Skaai
and more

DJ ACT：
Aru-2（BEAT LIVE）
okadada
ASAI
Cazbow
CM SMOOTH
DJ AGEISHI
Paperkraft
and more

FOOD BOOTH：
・大衆中華酒場 若林（中華）
・立喰酒場 金獅子（居酒屋）
・地下酒場スタンド ニューツルマツ（天ぷら・海鮮）
・やきとり正や（やきとり）

FETISH BOOTH：
・FARPLANE（フェティッシュバー）
・Japanese Craft Whisky Bar common（バー）