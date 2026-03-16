心斎橋PARCOの地下でオールナイトフェス開催 食とカルチャーが入り乱れる【LIVE、DJ、FOODなどラインナップ】
心斎橋PARCOのレストランフロア「B2F・心斎橋ネオン食堂街」が、開業5周年を迎え、3月19日〜29日に大型企画『心斎橋ネオン食堂街 5Years Anniversary』が開催される。
【画像】オールナイトイベント『PARCO NIGHT OUT』会場マップ
各飲食店による限定メニューやお得なキャンペーンに加え、音楽ライブ、スケーターイベント、アート展示など、食にとどまらない多様なカルチャーが集う企画となる。3月20日には、オールナイトイベント『PARCO NIGHT OUT』が開催される。
■オールナイトイベント『PARCO NIGHT OUT』
心斎橋PARCOが贈る、毎年恒例、ミナミのナイトカルチャーがクロスする「ミナミ濃縮還元型オールナイトフェス」。3年目の今年は大きくボリュームアップ。閉店後の心斎橋ネオン食堂街でLIVE・DJ・FOOD・FETISHをテーマにした4ブースを展開。食とカルチャーが入り乱れる「心斎橋ネオン食堂街」を表現する。
日時：3月20日（金・祝）24:00〜29:00
会場：B2F・心斎橋ネオン食堂街
入場料：前売券 2000円（税込）／当日券 2500円（税込）
※共に食事券1000円分付
※食事券はイベント内でのみ有効
LIVE ACT：
C.O.S.A.
FNCY（ZEN-LA-ROCK / G.RINA / 鎮座DOPENESS）
Skaai
and more
DJ ACT：
Aru-2（BEAT LIVE）
okadada
ASAI
Cazbow
CM SMOOTH
DJ AGEISHI
Paperkraft
and more
FOOD BOOTH：
・大衆中華酒場 若林（中華）
・立喰酒場 金獅子（居酒屋）
・地下酒場スタンド ニューツルマツ（天ぷら・海鮮）
・やきとり正や（やきとり）
FETISH BOOTH：
・FARPLANE（フェティッシュバー）
・Japanese Craft Whisky Bar common（バー）
【画像】オールナイトイベント『PARCO NIGHT OUT』会場マップ
各飲食店による限定メニューやお得なキャンペーンに加え、音楽ライブ、スケーターイベント、アート展示など、食にとどまらない多様なカルチャーが集う企画となる。3月20日には、オールナイトイベント『PARCO NIGHT OUT』が開催される。
心斎橋PARCOが贈る、毎年恒例、ミナミのナイトカルチャーがクロスする「ミナミ濃縮還元型オールナイトフェス」。3年目の今年は大きくボリュームアップ。閉店後の心斎橋ネオン食堂街でLIVE・DJ・FOOD・FETISHをテーマにした4ブースを展開。食とカルチャーが入り乱れる「心斎橋ネオン食堂街」を表現する。
日時：3月20日（金・祝）24:00〜29:00
会場：B2F・心斎橋ネオン食堂街
入場料：前売券 2000円（税込）／当日券 2500円（税込）
※共に食事券1000円分付
※食事券はイベント内でのみ有効
LIVE ACT：
C.O.S.A.
FNCY（ZEN-LA-ROCK / G.RINA / 鎮座DOPENESS）
Skaai
and more
DJ ACT：
Aru-2（BEAT LIVE）
okadada
ASAI
Cazbow
CM SMOOTH
DJ AGEISHI
Paperkraft
and more
FOOD BOOTH：
・大衆中華酒場 若林（中華）
・立喰酒場 金獅子（居酒屋）
・地下酒場スタンド ニューツルマツ（天ぷら・海鮮）
・やきとり正や（やきとり）
FETISH BOOTH：
・FARPLANE（フェティッシュバー）
・Japanese Craft Whisky Bar common（バー）