“戦国エリア”に新たなスーパー「安さ」「品質」「ポイント」消費者の基準さまざま　津田沼には関東初の駅ビル型イオンがオープンへ

14日午前7時、さいたま市のスーパーでは開店前から多くの人であふれかえっていました。

並んでいる人数は、実に60人。

約50メートルに及ぶ長蛇の列ができていました。

並んでいる人は「（Q.何時から並んでいる？）朝6時からになります。目当ては特売品ですね」「7時半の予定を早めて7時に来ました」と話します。

ここは新規オープン初日を迎えたスーパー「生鮮市場TOP」。

あまりの人の多さにオープン時間を30分早め、入場制限も行われるなど、オープン初日はお祭り状態となりました。

店内は特価品がめじろ押し。

たまご2パック299円、鶏もも肉100グラム50円、大トロ・ウニ・イクラなどが20貫入ったお寿司は1990円です。

オープンから2時間後には、駐車場を埋め尽くすほどの人の波が。

大反響のスタートを切った新規スーパーの出店。

その周辺には、さらに驚く現状がありました。

2分歩けば大型ディスカウントスーパ−に到着。

徒歩10分で総合スーパーのイオンなど、車で約5分圏内に5種類もの大型スーパーが密集する、まさに“スーパー戦国エリア”です。

お客さんは何を求め店選びをしていくのでしょうか。

話を聞いてみると、「（スーパーが）多い分には色々選べるので、ありがたいなと思って。安いのがあるのはこっちとかですかね」「特売日が結構スーパーによって違うので、ポイント3倍とか5倍とか、そういう所を狙って使い分けています」「お肉がいいところとか、野菜がいいところとか、毎日回っていると分かる。だからお値段より品質でいい物買いたいなって思って」と話し、安さや品質、ポイントなど判断基準は様々です。

お店はどのように集客をしていくのでしょうか。

販売事業部・清水大輔部長は「地域に愛される「地域一番店」。30代から40代のヤングファミリー層を中心に、食べ盛りというのもあって、ボリュームパックであったり、“簡便”(簡単便利)であったり、そういう品ぞろえを強化しています」と話します。

また、生産者などから直接商品を仕入れるなどコストカットを駆使。

物価高でも格安で販売できるよう工夫していくということです。

一方、かつて激しい集客競争が繰り広げられた街では、新たな変化が。

2024年9月29日、約47年の歴史に幕を閉じたスーパー「イトーヨーカドー津田沼店」。

1977年の開店以降、付近には丸井や高島屋などの大型店が相次いで出店。

“津田沼戦争”と呼ばれるほど激しい売り上げ合戦が起きました。

その跡地で16日にお披露目されたのが、関東初の駅ビル型のイオンです。

昭和の象徴だった跡地が、令和にオシャレな駅ビルとなって復活。

約50の専門店が集結し、幅広い価格帯を揃えたコスメフロアから、約20種類の手作りスイーツのコーナー、さらに単身世帯や若者向けに野菜の量り売り、お寿司は好きなネタを一貫単位で楽しめるということです。

また、まるまるワンフロアがバルのようになった飲食店街も誕生。

13店舗でお酒や料理を楽しむことができます。

18日のグランドオープンを前に内覧会に訪れた住民は「津田沼、最近お店が少なくなってきているのでうれしい」「（Q.家族で来たいと思う？）（家族で）楽しめるところがいっぱいありそう」と話しました。

関東初の“駅ビル型イオン”のこだわりに、イオンリテール SC本部長・簑原邦明さんは「お客さまもいろんなライフスタイルが変化していると思います。この津田沼では新しい我々の提供価値を作らせていただいて、お客様のニーズに応えたい」と話します。

時代に合わせた新たなカタチが商業施設やスーパーに求められています。