アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が１６日までに自身のＳＮＳを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。

３月１５日に２８歳の誕生日を迎えた大谷は、インスタグラムに「２８歳になりました たくさん、お祝いのお言葉をありがとうございます これからも毎日を楽しみたいと思います お花いっぱいで可愛くお祝いしてもらったよーー」と報告。白のレースワンピース姿で花束を抱えてカメラ目線のショットや、誕生日ケーキを前にポニーテールでチェック柄のノースリーブトップスを着た姿などを披露した。

この投稿にファンからは「ずーっと大好きだよーー！」「お花いっぱいに囲まれてとっても素敵で綺麗」「見ててこっちが幸せなる」「最幸なアイドル人生を歩んでねー！！！」「本当好き以上の言葉がほしいなぁ いつまでも大好き」「生まれてきてくれて、アイドルになってくれて出会ってくれてありがとう」「ずーっとわたしの一番のアイドル」「主役感ハンパねぇ」「ほんっっっっとうにかわいいいいい」などの声が寄せられている。