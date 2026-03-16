

かがわマラソン2026 3月15日

香川県で初めてとなる日本陸連公認のフルマラソン大会、「かがわマラソン2026」が15日、開かれました。1万人以上のランナーが「うどん県」ならではのおもてなしを受けながら香川の街を駆け抜けました。

初開催 約1万人が参加

（岡山県から参加）

「関門をすり抜けて走ることしかできないんですけど、ヤドンさんと一緒に、きょう頑張りたいと思う」

（兵庫県から参加）

「（格好は）ちょっと走りにくい。風を受けて倒れないように頑張る」

（東京都から参加）

「初めてのかがわマラソンなので、うどんの色を基調として半分ミャクミャクにしました。香川のうどんとともに盛り上げていくぞ！」

（篠原茉那リポート）

「かがわマラソンまもなくスタートします。すぐそばに広がる瀬戸内海の潮風を感じながらランナーたちスタートの瞬間を待っています」

午前10時、約1万人のランナーがあなぶきアリーナ香川をスタートしました。

香川県で初めての日本陸連公認フルマラソン大会、「かがわマラソン」。ランナーはあなぶきアリーナ香川から南西に進み、イオンモール綾川の手前で折り返すコースを走ります。

コース沿いにある栗林公園。普段は多くの車が行き交う国道に面していますが、この日はランナーで埋め尽くされました。

（沿道で応援する人は―）

「なかなか見られない光景で楽しいです」

「めっちゃ速いし、いろいろな人がいるなと。コスプレとか」

「応援する私たちもすごく気分が上がっています」

観客以外もランナーを応援

ランナーを応援するのは観客だけではありません。勇壮な獅子舞がランナーを鼓舞します。

（讃岐獅子舞保存会／加藤真一 会長）

「県外から来ているランナーの人にも、この獅子を見てもらって、最初の応援ポイントなので、残り40kmくらい頑張って走ってもらえたら」

彼らは「かがわ盛り上げ隊」です。沿道の9カ所で獅子舞やダンスなどのパフォーマンスを披露し、ランナーの背中を後押しします。

他にもランナーを支える人たちがいます。

「うどん」と「だし」で給食・給水

（うどん食べた人は―）

「あ～うまい！」

「おいしいです！」

「これ食べに来ましたんで、おいしいです！」

「うどんの力で走り切りたいと思います」

疲れた体を癒やす「うどん」。コースの2カ所に設けられたその名も「給う！どん所」。うどん県らしく、香川県内のうどん店などが協力して、振る舞います。

ツルツルのうどんを求めて、ランナーが次々とお椀を手に取り、うどんをかきこみました。

うどんだけでなく、うどんのだしも提供。13カ所の給水所のうち5カ所でだしを飲むことができます。

塩分補給によさそうですが、ランナーの反応は？

（だしを飲んだ人）

「おいしいです！（Q.だしと水どっちがおいしいですか？）だしです！」

折り返し地点に近い場所では、「初めて飲んだ」人もいる飲み物が。

（アスパラ茶を飲んだ男性）

「力が出ます。初めて飲みました」

それはお茶。作ったのは、香川県立農業経営高校の生徒です。

12日、作業を見せてもらいました。生徒が収穫しているのは香川県オリジナル品種のアスパラガス、「さぬきのめざめ」です。

そう、アスパラで作ったお茶なんです。収穫したアスパラの根元を、乾燥させて粉末にし、フライパンで煎って作りました。

高校生が心を込めて作ったアスパラ茶。ランナーに力を与える一杯になりました。

（農業経営高校の生徒は―）

「いろんな人に飲んでもらえてうれしいです」

「初めて飲む人が多くて、皆おいしいと言ってくれて飲んでくれるのですごくうれしいです」

伝統文化や食、さまざまな魅力が詰まったかがわマラソン。ランナーが安全に香川県を満喫できるよう、支える存在も。

香川県警はこれまでで最大規模の交通規制を行いました。15日は目立った渋滞はなかったということです。

約9割の人が制限時間内に完走

多くの人たちに支えられて運営した「かがわマラソン」。先頭でゴールしたのは京都府の古川大晃さんです。記念すべき初代王者となりました！

（かがわマラソン優勝／古川大晃さん）

「パワーのある応援をしてくださって心が震えました。エイド（給水・給食）を取れなかったのがすごく残念。パンフレットを見てエイドのすごさに圧倒されていたので、1個、2個くらいいただけたらと思ったんですけど」

その後も続々とランナーがゴールし、約9割の人が制限時間内に完走しました。

（小豆島から参加）

「最後入口のところで子ども2人を抱っこしてゴールした（お父さん）かっこよかった」

（高松市から参加）

「地元走るのとっても楽しくてテンションいっぱいあがった。（うどんを）かきこまないといけないからあわてたけど格別だった」

お父さんを見つけた子どもは―

（子ども）

「パパ～！」

（東京から参加）

「じゅんじゅん完走したよー！」

（子ども）

「お疲れー！ かっこよかった！」

（2026年3月16日放送「News Park KSB」より）