ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６９、伊８１ｂｐと格差は開いた状況
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６９、伊８１ｂｐと格差は開いた状況
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.971
フランス 3.659（+69）
イタリア 3.777（+81）
スペイン 3.481（+51）
オランダ 3.137（+17）
ギリシャ 3.771（+80）
ポルトガル 3.421（+45）
ベルギー 3.56（+59）
オーストリア 3.29（+32）
アイルランド 3.254（+28）
フィンランド 3.268（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.971
フランス 3.659（+69）
イタリア 3.777（+81）
スペイン 3.481（+51）
オランダ 3.137（+17）
ギリシャ 3.771（+80）
ポルトガル 3.421（+45）
ベルギー 3.56（+59）
オーストリア 3.29（+32）
アイルランド 3.254（+28）
フィンランド 3.268（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）