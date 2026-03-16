ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６９、伊８１ｂｐと格差は開いた状況
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.971
フランス　　　3.659（+69）
イタリア　　　3.777（+81）
スペイン　　　3.481（+51）
オランダ　　　3.137（+17）
ギリシャ　　　3.771（+80）
ポルトガル　　　3.421（+45）
ベルギー　　　3.56（+59）
オーストリア　3.29（+32）
アイルランド　3.254（+28）
フィンランド　3.268（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）