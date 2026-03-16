中東情勢の悪化による原油価格の高騰で高知県内のガソリンスタンドの小売価格も大幅に値上がりしました。

政府は補助金などで、価格を抑制する方針ですが、見通しが不透明な状況に県内の事業者も困惑しています。



高知市五台山のガソリンスタンドでは、原油高騰による仕入れ価格の上昇を受けて3月13日以降、1リットルあたりのレギュラーガソリンをそれまでの153円から182円に値上げしました。





大幅な値上げに利用者は―。■利用者「困るね。もうセルフでないと、よう入れん」■県外からの利用者「（高知に）来る時はそんなに高くなかったけど、帰りはちょっと高くなった。長距離走る時なんかは結構、値段が高くなると効いてくる」石油情報センターによりますと県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は、156円台で推移していましたが、3月9日時点で158.2円に上昇。3月18日に発表される最新の価格調査では、大幅な上昇となる見込みです。こうした中、政府は3月16日から始めた石油備蓄の放出や、19日から始めるガソリン元売り各社に対する補助金の支給で、レギュラー価格を170円台におさえる方針です。燃料価格の高騰で打撃を受けるのが、トラックで荷物を運ぶ物流業者です。高知市布師田に本社を置く「四国運輸」では、大型車両を含めて230台のトラックを保有し、燃料代は、年間の売り上げの15％を占めています。会社では慢性的なドライバー不足を解消するため、人材確保に向けた賃上げを考えるなか、燃料の高騰が重なったことに頭を悩ませます。■四国運輸 松本俊一社長「賃上げの方も交渉していく春闘が始まるなかで、この燃料高は非常に大きな問題になるかと思う」いま、会社では2026年度の予算編成に動いています。燃料高騰とそれを抑える政府の動きで価格の先行きが見通せない状態に不安が尽きません。■松本社長「困惑ですね。なかなか終着点が見えづらい。我々は上がるんじゃないかと思って、動いていないとこれが運賃の方に転嫁するっていうても、なかなか時間がかかる。その間が非常に経営にとって厳しい」今後の状況が不透明な燃料価格の動き。家計や事業者が翻弄される日々はいつまで続くのでしょうか。