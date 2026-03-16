歌手・五木ひろし（７８）が１６日、東京国際フォーラムで「五木ひろし アニバーサリーコンサート」を開催した。

「五木ひろし」に改名し、大ヒット曲「よこはま・たそがれ」を発表してから５５周年を迎えた。

五木は観客席をゆっくり見渡し「いつのまにか７８歳になりまして」と１４日に迎えた誕生日を報告。歓声に応えながら「五木ひろしになって５５年。記念コンサートができることをうれしく思っております。最後まで頑張ります！」と全力のステージを誓った。

昨年７月には慢性閉塞性肺疾患、気管支炎などの影響で緊急入院した。

「体を壊すことなく、ずっと突っ走ってきましたが、とうとう昨年７月に緊急入院をしてしまいました。今年の夏は十分に気を付けて乗り切っていきたい」と述懐。同じ時期に愛犬を亡くしたことを明かし「私の身代わりになってくれた…」と涙ながらに振り返った。

五木は「大変、つらい別れ…。人生、出会いがあれば別れもございます」と悲しみを振り切るように４月８日リリースの新曲「千年の懸想文」など全３６曲を力強く歌いあげ、詰めかけたファン５０００人とともに記念すべき節目のステージを飾った。