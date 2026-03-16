中東情勢の影響が、ガソリン価格に出ています。

【写真を見る】【ガソリン価格】補助金なしだと1リットル300円台も!? 政府の石油備蓄放出でどうなる 名古屋市内で200円のスタンドも

（大石邦彦アンカーマン）

16日、ガソリンスタンドや卸売業者を取材しましたが、価格は上がり続けています。特にガソリンスタンドの社長は「お客さんが少なくなった」と嘆いていました。

まずは、レギュラーガソリンの店頭価格の推移を見てみましょう。

今年に入った頃が、ここ最近での一番の底でした。ガソリンの補助が終了しましたが、暫定税率が廃止されたので、大体1L 150円台。ところが、大手卸売が価格を上げたこともあって、急上昇してきました。

16日に取材した、岐阜県美濃加茂市の店頭では186円。名古屋市西区のとある店では、200円というところもありました。16日に取材した卸売業者は「補助金が入らなかったら1L 300円超えの可能性もある」と指摘しています。

「補助金」店頭価格反映までどのくらいかかる？

では、補助金などのスケジュールを見てみます。

16日、石油備蓄が放出されました。これは全体254日分のうち、民間備蓄の15日分です。国家備蓄分（約1か月分）は、そのあとになります。

ただ、この備蓄分も、原油を精油するのに10日から2週間近くかかるため、店頭に並ぶまでには、まだ時間がかかることになります。

そして、今週の動きとしては「補助金」。1L 170円を超える分は全額補助すると政府は言っていますが、これもあくまで「元売り」への補助のため、店頭に反映されるまでには、早くて1週間、または2週間ぐらいかかるのではないかということです。

全体の6割は、独自の販売網でガソリンスタンドに…

そもそも、ガソリンなどの流れは、石油の元売りなどが原油を輸入して、そして精油して販売しますが、全体の6割はこの元売り3社が独自の販売網で系列のガソリンスタンドに送ります。

残りの4割は、商社・卸売業者を通して、系列以外のガソリンスタンド・工場・建設現場などにガソリンや軽油を送りますが、今はそもそも供給量が少なくなっているため、列以外のガソリンスタンドや工場･建設現場に油種が回らなくなっているのが現状です。

様々な現場が止まりますと、経済がストップして暮らしにも影響が出るおそれがあります。石油の備蓄放出は、どこを最優先すべきなのか、考える必要がありそうです。