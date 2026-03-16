韓国発のボーイズグループ・ＮＣＴのジェミンがホワイトデーの１４日、モバイル商品券をファンにプレゼントしたが、そのほとんどが使用可能時間より前に使用済みになっていたことが明らかになり、関連ショップが内部調査に着手したと、現地メディアのスポーツソウルなどが報じた。

記事によると１４日夜、ジェミンは有料ファンコミュニティープラットフォームを通して、韓国三大デパートの一つといわれている新世界のモバイル商品券・１０万ウォン券（約１万円）３０枚をファンへプレゼント。同商品は送られてきたバーコード写真を保存し、店舗で紙の商品券と交換することで使用が可能で、早い者勝ちなのだという。

そして１５日午前、該当のバーコードを交換するためショップを訪れた一部のファンが「オープン時間の午前１０時前に、相当数の商品券が使用済みになっていた」とＳＮＳに投稿し、この事実が明らかになったと伝えた。また「使用履歴は、慶尚（キョンサン）北道のクミ店に集中していた」という情報が浮上し、ファンの間では「ショップスタッフが、オープン前に商品券を交換したのでは」という疑惑まで提起され、議論がより広がったとした。

この事態を知った新世界の関連ショップ関係者は１６日、釜山日報の取材に応じたとし「関連ショップで生じた商品券問題により、お客さまにご不便をおかけして申し訳ない」と謝罪し「現在、経緯について内部調査を行っている」と明かしたと伝えた。ネット上に浮上しているクミ店スタッフの商品券交換疑惑については「事実ではない」と否定したという。そして調査結果により対応策を講じ、再発防止のため商品券発行と交換管理基準を強化すると明かしたとした。