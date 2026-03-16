W杯出場を目指す女子日本代表で山本麻衣が躍動…3P50.0％で1位、平均得点16.3得点で3位にランクイン

トルコ・イスタンブールで行われている「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」に臨んでいる女子日本代表。チームをけん引する山本麻衣が、平均得点で3位、3ポイント成功率で1位にランクインしている。

これまでの4試合中3試合でチームハイの得点を挙げ、残る1戦でもチームハイの田中こころが記録した17得点に次ぐ16得点と、チームを導いている山本。1試合平均20分36秒のプレータイムで平均16.3得点をマークし、同グループ6チームの中で全体3位につけている。

3ポイントシュートは合計26本中13本を沈め成功率50．0パーセントという驚異の数字を記録。同率1位に山本含め3選手がつけているものの、試打数26本は他2選手と比べても群を抜いて多く、その正確性を物語っている。

山本が3位につける平均得点ランキングでは、田中こころが12.5得点で7位、平下愛佳が11.3得点で11位にランクイン。今後の日本を背負っていく次世代スターが世界の舞台で躍動を見せている。

［写真］＝fiba.basketball

3月17日20時30分から行われるアルゼンチン戦が今回の予選でのラストゲームとなる。本戦への出場権を獲得するためにはこの試合での勝利は絶対条件。負けたら終わりの最終戦で、山本をはじめ女子日本代表がどのような戦いぶりを見せるのか、注目が集まる。

■W杯予選での山本麻衣のスタッツ一覧



・3月11日 vsハンガリー



22分41秒 15得点2リバウンド4アシスト3スティール、3P：3／7本（42.9％）

・3月12日 vsオーストラリア



18分46秒 16得点1リバウンド1アシスト、3P：4／9本（44.4％）

・3月14日 vsトルコ



21分15秒 18得点2リバウンド3アシスト、3P：4／6本（66.7％）

・3月15日 vsカナダ



19分52秒 16得点2リバウンド2アシスト2スティール、3P：2／4本（50.0％）

【動画】果敢なドライブで敵陣を切り裂く山本麻衣





