工藤静香が全国のオーケストラや指揮者と共演するシンフォニック・シリーズ『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026』が、3月15日より仙台サンプラザからスタートした。ツアー初日を終えた工藤が、自身のInstagramで報告している。

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工藤は「胗澤マエストロが導く東京フィルハーモニーの皆様の音、そして澤近ちかちゃんの音色が本当に素晴らしく、皆様と共有する時間を色鮮やかに染め上げてくださいました。心から感謝しております」と綴り、指揮者の胗澤寿男、ピアニストの澤近泰輔とのスリーショットを投稿。

「当時19歳の頃のアルバムからも一曲ご紹介させていただきました。最後まで曲を楽しみに待っていてくださる方もいらっしゃるので、曲名はあえて書きませんが、『カレリア』から一曲お届けしました」と工藤が1989年にリリースした4枚目のアルバム『カレリア』収録楽曲を小学生の女の子のリクエストを受けて披露したことを明かしている。

着用している衣装はLouis Vuittonで、「中島みゆきさんから、とても香りの良い素敵なバラをいただきました」と中島みゆきからの祝い花を公開。この投稿にファンからは、「みゆきさんからのお花綺麗～」「しーちゃんめちゃくちゃ綺麗」「女の子とのお話とっても素敵ですね」「素敵な衣装でしーちゃん姫美しい」などのコメントが寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）