中東情勢の悪化により、先週からガソリンの価格が大幅に値上がりした山形県内。

【写真を見る】「諦めしかない...」ガソリン価格に変化は？ 少し落ち着くも200円超えのところも...街では困惑の声や値下がりに期待する声 政府は石油備蓄の放出を開始（山形）

週明けのきょう、山形市内のガソリン価格に変化はあったのでしょうか。街を取材しました。

大内希美アナウンサー「先週、市内のガソリンスタンドでのガソリン価格は２００円を超えているところも。週明けのきょうはどうなっているのかみていきます」

■若干落ち着いたものの...

大内希美アナウンサー「こちらのガソリンスタンドはレギュラーガソリン価格が１８３円。少し落ち着いたように感じるがやはりまだまだ高いです」





「あ！２００円。高い」





「こちらはレギュラーガソリン１９９円。高いです」

きょうの山形市内では、先週に比べると価格は若干落ち着いているものの、今月９日時点での県内のレギュラーガソリンの平均小売価格１７０円１０銭を上回るガソリンスタンドが多く見られました。

大内希美アナウンサー「１７０円台のガソリン価格を見て『安い』と思ってしまうのが怖い」

■政府は石油備蓄の放出を始める

今月下旬以降、原油の輸入が大幅に減るおそれがあるとして、きょう政府は石油備蓄の放出を始めました。

さらに１９日からはガソリン１リットルあたりの値段を１７０円程度に抑えるための補助金の支給も行われる予定です。

■街の声は

街の人からは困惑の声とともに、政府の政策による価格の値下がりに期待する声がきかれました。

街の人「諦めしかない。車無しでは生活できないので。（石油備蓄）放出の影響が早く出てくれることを祈っている」

街の人「高くて困る。生活に根付いたところで全部が底上げで高くなるのが困る」

■一方、こんな声も

街の人「不安は全くない。高くなったなとは思うけどそれだけ稼げばいいかなと」

車移動が多く、ガソリンが必要不可欠な県内での生活。

そして、物流コストの増加は見えないところで市民生活に影響を与えると考えられます。

政府の「石油の備蓄放出」、「補助金の支給」によって価格がどの程度収まっていくのか。今後の値動きに注目が高まります。