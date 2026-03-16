「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換、3月24日から開始
三井住友カードとCCCMKホールディングス（CCCMKHD）、PayPayは、3月24日から「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換を開始すると発表した。
PayPayアプリからV会員のアカウント連携を行うことで、両ポイントを1日1回100ポイントから等価（PayPayポイント1ポイント＝Vポイント1ポイント）で相互に交換できるようになる。PayPayポイントが他社ポイントと相互交換を行うのは今回が初めて。
ポイントの相互交換はPayPayアプリ内からしか行えないが、モバイルVカード、Vポイントアプリ、三井住友カードVpassアプリ、VポイントPayアプリ、三井住友銀行アプリからもポイント交換の画面を確認できる。月あたりのポイントの交換上限は3万ポイント。付与タイミングは即時。
なお、PayPayポイントから交換したVポイントは有効期限と利用先が限定されたポイントとなり、他社ポイントへの交換やV景品交換には利用できない。
●PayPayポイント1ポイント＝Vポイント1ポイントで等価交換可能に
PayPayアプリからV会員のアカウント連携を行うことで、両ポイントを1日1回100ポイントから等価（PayPayポイント1ポイント＝Vポイント1ポイント）で相互に交換できるようになる。PayPayポイントが他社ポイントと相互交換を行うのは今回が初めて。
なお、PayPayポイントから交換したVポイントは有効期限と利用先が限定されたポイントとなり、他社ポイントへの交換やV景品交換には利用できない。