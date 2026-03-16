主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1993( 1078)
TOPIX先物 6月限 1590( 1206)
日経225ミニ 6月限 2044( 1932)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 31( 0)
TOPIX先物 6月限 600( 476)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 2161( 346)
日経225ミニ 6月限 2887( 2887)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1129( 1074)
TOPIX先物 6月限 353( 353)
日経225ミニ 4月限 2000( 0)
5月限 2000( 0)
6月限 13( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1537( 574)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1787( 822)
9月限 7( 5)
TOPIX先物 6月限 342( 236)
日経225ミニ 4月限 6939( 2283)
5月限 137( 31)
6月限 80686( 32082)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1164( 726)
9月限 4( 2)
日経225ミニ 4月限 3158( 994)
5月限 114( 44)
6月限 45619( 20297)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 518( 518)
5月限 36( 36)
6月限 5583( 5583)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 572( 572)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 464( 464)
5月限 20( 20)
6月限 25119( 25119)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1993( 1078)
TOPIX先物 6月限 1590( 1206)
日経225ミニ 6月限 2044( 1932)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 31( 0)
TOPIX先物 6月限 600( 476)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 2161( 346)
日経225ミニ 6月限 2887( 2887)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1129( 1074)
TOPIX先物 6月限 353( 353)
日経225ミニ 4月限 2000( 0)
5月限 2000( 0)
6月限 13( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1537( 574)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1787( 822)
9月限 7( 5)
TOPIX先物 6月限 342( 236)
日経225ミニ 4月限 6939( 2283)
5月限 137( 31)
6月限 80686( 32082)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1164( 726)
9月限 4( 2)
日経225ミニ 4月限 3158( 994)
5月限 114( 44)
6月限 45619( 20297)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 518( 518)
5月限 36( 36)
6月限 5583( 5583)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 572( 572)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 464( 464)
5月限 20( 20)
6月限 25119( 25119)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース