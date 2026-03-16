　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1993(　　1078)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1590(　　1206)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2044(　　1932)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　31(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 600(　　 476)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2161(　　 346)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2887(　　2887)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1129(　　1074)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 353(　　 353)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 5月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1537(　　 574)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1787(　　 822)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 342(　　 236)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6939(　　2283)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 137(　　　31)
　　　　　 　 　 6月限　　　 80686(　 32082)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1164(　　 726)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 2)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3158(　　 994)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 114(　　　44)
　　　　　 　 　 6月限　　　 45619(　 20297)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 518(　　 518)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5583(　　5583)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 572(　　 572)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 464(　　 464)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 6月限　　　 25119(　 25119)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース