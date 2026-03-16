外国証券 先物取引高情報まとめ（3月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11718( 11478)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 10507( 10007)
日経225ミニ 4月限 13848( 12848)
5月限 1120( 120)
6月限 252079( 252079)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6258( 6241)
9月限 36( 36)
TOPIX先物 6月限 10273( 10273)
日経225ミニ 4月限 2652( 2652)
5月限 125( 125)
6月限 115064( 115064)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 146( 146)
TOPIX先物 6月限 423( 423)
日経225ミニ 4月限 2000( 0)
5月限 2000( 0)
6月限 947( 947)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1104( 971)
TOPIX先物 6月限 2625( 2613)
日経225ミニ 4月限 23( 23)
6月限 1347( 1347)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 688( 688)
TOPIX先物 6月限 2409( 1909)
日経225ミニ 4月限 73( 73)
5月限 3( 3)
6月限 7276( 7276)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 324( 248)
TOPIX先物 6月限 1879( 1879)
日経225ミニ 6月限 2381( 2363)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6495( 6495)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 6551( 6551)
日経225ミニ 4月限 6059( 6059)
6月限 62225( 62225)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 260( 260)
TOPIX先物 6月限 366( 366)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
5月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 319( 142)
TOPIX先物 6月限 415( 415)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 117( 117)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 169)
TOPIX先物 6月限 229( 229)
日経225ミニ 4月限 166( 166)
5月限 21( 21)
6月限 1238( 1238)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11718( 11478)
9月限 51( 51)
TOPIX先物 6月限 10507( 10007)
日経225ミニ 4月限 13848( 12848)
5月限 1120( 120)
6月限 252079( 252079)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6258( 6241)
9月限 36( 36)
TOPIX先物 6月限 10273( 10273)
日経225ミニ 4月限 2652( 2652)
5月限 125( 125)
6月限 115064( 115064)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 146( 146)
TOPIX先物 6月限 423( 423)
日経225ミニ 4月限 2000( 0)
5月限 2000( 0)
6月限 947( 947)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1104( 971)
TOPIX先物 6月限 2625( 2613)
日経225ミニ 4月限 23( 23)
6月限 1347( 1347)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 688( 688)
TOPIX先物 6月限 2409( 1909)
日経225ミニ 4月限 73( 73)
5月限 3( 3)
6月限 7276( 7276)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 324( 248)
TOPIX先物 6月限 1879( 1879)
日経225ミニ 6月限 2381( 2363)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6495( 6495)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 6551( 6551)
日経225ミニ 4月限 6059( 6059)
6月限 62225( 62225)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 260( 260)
TOPIX先物 6月限 366( 366)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
5月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 319( 142)
TOPIX先物 6月限 415( 415)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 117( 117)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 169( 169)
TOPIX先物 6月限 229( 229)
日経225ミニ 4月限 166( 166)
5月限 21( 21)
6月限 1238( 1238)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース