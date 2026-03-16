　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11718(　 11478)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10507(　 10007)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 13848(　 12848)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1120(　　 120)
　　　　　 　 　 6月限　　　252079(　252079)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6258(　　6241)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　36(　　　36)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10273(　 10273)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2652(　　2652)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 125(　　 125)
　　　　　 　 　 6月限　　　115064(　115064)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 146(　　 146)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 423(　　 423)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 5月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 947(　　 947)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1104(　　 971)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2625(　　2613)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1347(　　1347)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 688(　　 688)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2409(　　1909)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　73(　　　73)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7276(　　7276)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 324(　　 248)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1879(　　1879)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2381(　　2363)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6495(　　6495)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6551(　　6551)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6059(　　6059)
　　　　　 　 　 6月限　　　 62225(　 62225)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 260(　　 260)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 366(　　 366)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 5月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 319(　　 142)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 415(　　 415)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 117(　　 117)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 169(　　 169)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 229(　　 229)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 166(　　 166)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1238(　　1238)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース