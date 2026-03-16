外国証券 先物取引高情報まとめ（3月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12895( 11005)
9月限 24( 24)
TOPIX先物 6月限 16441( 16326)
日経225ミニ 4月限 10445( 8445)
5月限 2134( 134)
6月限 163544( 163544)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8594( 8449)
9月限 38( 38)
TOPIX先物 6月限 24417( 23967)
日経225ミニ 4月限 5926( 5926)
5月限 81( 81)
6月限 129609( 129609)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 560( 295)
TOPIX先物 6月限 1074( 629)
日経225ミニ 6月限 3358( 3358)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2698( 1596)
TOPIX先物 6月限 10935( 6459)
日経225ミニ 4月限 38( 38)
6月限 3287( 3243)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1740( 1133)
TOPIX先物 6月限 6015( 4803)
日経225ミニ 4月限 104( 104)
6月限 9149( 9149)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4324( 2060)
TOPIX先物 6月限 6908( 6888)
日経225ミニ 6月限 4192( 4179)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5954( 5799)
TOPIX先物 6月限 9682( 9519)
日経225ミニ 4月限 4358( 4358)
6月限 52820( 52820)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 981( 573)
TOPIX先物 6月限 559( 400)
日経225ミニ 4月限 4( 4)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1776( 458)
TOPIX先物 6月限 2467( 1062)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1037( 1025)
TOPIX先物 6月限 912( 912)
日経225ミニ 4月限 30( 30)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12895( 11005)
9月限 24( 24)
TOPIX先物 6月限 16441( 16326)
日経225ミニ 4月限 10445( 8445)
5月限 2134( 134)
6月限 163544( 163544)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8594( 8449)
9月限 38( 38)
TOPIX先物 6月限 24417( 23967)
日経225ミニ 4月限 5926( 5926)
5月限 81( 81)
6月限 129609( 129609)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 560( 295)
TOPIX先物 6月限 1074( 629)
日経225ミニ 6月限 3358( 3358)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2698( 1596)
TOPIX先物 6月限 10935( 6459)
日経225ミニ 4月限 38( 38)
6月限 3287( 3243)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1740( 1133)
TOPIX先物 6月限 6015( 4803)
日経225ミニ 4月限 104( 104)
6月限 9149( 9149)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4324( 2060)
TOPIX先物 6月限 6908( 6888)
日経225ミニ 6月限 4192( 4179)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5954( 5799)
TOPIX先物 6月限 9682( 9519)
日経225ミニ 4月限 4358( 4358)
6月限 52820( 52820)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 981( 573)
TOPIX先物 6月限 559( 400)
日経225ミニ 4月限 4( 4)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1776( 458)
TOPIX先物 6月限 2467( 1062)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1037( 1025)
TOPIX先物 6月限 912( 912)
日経225ミニ 4月限 30( 30)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース