　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12895(　 11005)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16441(　 16326)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10445(　　8445)
　　　　　 　 　 5月限　　　　2134(　　 134)
　　　　　 　 　 6月限　　　163544(　163544)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8594(　　8449)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 24417(　 23967)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5926(　　5926)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　81(　　　81)
　　　　　 　 　 6月限　　　129609(　129609)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 560(　　 295)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1074(　　 629)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3358(　　3358)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2698(　　1596)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10935(　　6459)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3287(　　3243)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1740(　　1133)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6015(　　4803)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 104(　　 104)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9149(　　9149)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4324(　　2060)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6908(　　6888)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4192(　　4179)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5954(　　5799)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9682(　　9519)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4358(　　4358)
　　　　　 　 　 6月限　　　 52820(　 52820)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 981(　　 573)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 559(　　 400)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1776(　　 458)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2467(　　1062)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1037(　　1025)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 912(　　 912)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　30(　　　30)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース