「日経225オプション」4月限プット手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 281( 81)
ゴールドマン証券 36( 36)
UBS証券 30( 30)
SBI証券 15( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 104( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ゴールドマン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 7( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
フィリップ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 281( 81)
ゴールドマン証券 36( 36)
UBS証券 30( 30)
SBI証券 15( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 104( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ゴールドマン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 7( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
フィリップ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース