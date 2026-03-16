「日経225オプション」4月限コール手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
シティグループ証券 1016( 0)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 7( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 191( 91)
ゴールドマン証券 150( 50)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 11( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
JPモルガン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
SBI証券 11( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 3( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4625円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
シティグループ証券 1016( 0)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 7( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 191( 91)
ゴールドマン証券 150( 50)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 11( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
JPモルガン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
SBI証券 11( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 3( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース