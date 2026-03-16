3月14日、江田島市で水道管が破損した事故により、呉市の一部で断水が続いています。開始から35時間、生活に大きな影響が出ています。



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水道管が破損したのは、江田島市江田島町の小用港付近の市道です。



管理する県水道広域連合企業団によると、14日午前、水道管に亀裂が入り水が漏れ出したことにより、道路が陥没しました。漏水したのは、隣接する呉市の音戸・倉橋地区へ水を送る「送水管」です。

この事故の影響で、早い地区では15日午前7時から断水が始まりました。呉市は11か所に給水所を設置。5900世帯に影響が及びました。





■男性「きょうは30、40（リットル）ぐらい」■記者「いま一番困りそうなことは？」■男性「トイレと炊事の洗い物」自宅を案内してもらうと…■奥さん「全然、出ないですよね。お風呂に入れないからいつまで続くのかなという感じですよね。」一夜明けた16日も午前7時から給水所が設置され、朝から多くの住民が訪れていました。■地域住民「トイレが困るわね。なんとかしてもらわんといけん。」断水が続く影響で、音戸・倉橋地区では4つの小中学校が臨時休校になりました。影響はホームセンターにも… こちらの店舗では、断水初日に20リットルのタンクがおよそ150点売れ、一時的に品切れになったものもあったということです。■ジュンテンドー音戸店 宮川大樹 店長「今回は約10店舗くらい。広島市内の方からも持ってきましたので、あったあった！って喜ばれて買って帰られるお客様、ほとんどです。」水道管の修理工事はすでに終わっており、呉市によると断水は、このあと午後7時以降順次解消される見込みです。■■■■■スタジオ■■■■■■（長島）改めて経緯を振り返ります。事故は14日に発生しました。江田島市にある水道管が破損し、道路が陥没。水道管はおよそ2メートルの亀裂が確認されました。（西名）どうして呉市の一部が断水したのでしょうか？（長島）この水道管は呉市の「宮原浄水場」からつながる「送水管」で、経由地の江田島市で水が漏れ出したことにより、音戸・倉橋地区への供給が滞りました。一方、江田島市への供給も止まりましたが、こちらは別の場所にある自己水源でまかない、断水にはなりませんでした。断水は早い地域で15日午前7時頃から始まりました。影響は5900世帯9100人に及び、呉市は音戸・倉橋地区に11か所の給水所を設置して対応にあたりました。この地区では16日、4つの小中学校が臨時休校しました。また、給食を作る共同調理場も断水したことで、給食が提供できない学校もありました。（小野）復旧の目途はたっているでしょうか？（長島）送水管の工事は16日午前に終了しました。呉市によると、断水はこのあと午後7時頃から順次解消され、あす午前7時ごろまでに全ての地域で復旧する見込みです。2026年3月16日 放送