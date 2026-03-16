女優の郄石あかり（23）が15日放送のMBSラジオ「MBSヤングタウン日曜日」（日曜後10・00）にゲスト出演。ヒロインを演じるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のオーディション合格にまつわるエピソードを披露した。

難しいオーディションを突破し、ヒロインを射止めた郄石。合格の瞬間について、「事務所のマネジャーさんからサプライズで、とあるドラマのプロデューサーさんからオファーをいただいていて、お手紙をいただきましたよって言われて」と回想。「それも凄いうれしくて。そんなこと初めてだったので、“え？”と思ってパッと開けたら、朝ドラヒロイン決定って書いてて」とサプライズで知らされたことを打ち明けた。

「その動画も撮っていて、びっくりしすぎて“嘘だ”っていう言葉を何回も使ってました」と振り返り、「私は記憶がなくて。（スタッフが撮っていた）動画を見て、こんな感じなんだ〜みたいな」と続けた。「頭、真っ白で。途中で一気に記憶が飛んで、分からなくなって」と笑った。

朝ドラオーディションに合格したものの、両親には「落ちた」と伝えたことも激白。「凄く厳しくて、絶対に言ってはいけないと。家族が一番言ってはいけないというふうに言われました」とかん口令があったため、喜びの報告ができなかったという。

「でも母と一緒に住んでいて、一番近くで見てきてるし、オーディションも手伝ってもらったりしていたので、どうしようと思って」と郄石。ヒロイン発表は生放送だったため、「この時間にNHKを見てくださいとだけ家族に伝えて、それで家族は知りました」と明かした。

発表後、電話であらためて家族に報告するも「大混乱」だった。「（母に）落ち込んでる姿を必死に演じていたので」と母の前で演技していたことを懐かしそうに告白し、「ものすごく喜んでくれました」と家族の反応を語った。