16日、政府は石油供給維持のため、備蓄放出を始めました。一方、石川県内では、ガソリン価格は高値で推移していて、その影響は私たちの暮らしにじわりと押し寄せています。



協和石油販売・安念 友厚 所長：

「どうなりますかね。僕も聞きたいです」



依然として緊迫した中東情勢。



日本政府は16日、石油製品の供給が滞らないよう、民間企業に義務付けた石油の備蓄量を引き下げる、備蓄放出を始めましたが…





山東 徹也 記者：「レギュラー191円。今週も高いです」

石川県野々市市にあるガソリンスタンド。



今月11日までは1リットルあたり163円でしたが、翌日の12日にプラス28円と、大幅に値上げせざるを得なかったということです。



協和石油販売・安念 友厚 所長：

「これだけ値段が上がると指定給油ですね。千円分とか。10リットルとかが増えてきました。出かけられないとなると、ガソリンの消費量も減りますから、当然、うちのお客さんも減ります」



その影響は輪島市の漁師たちにも…



輪島市小型底曳組合・細道 龍一 組合長：

「地震とか水害って天災じゃないですか。でも油って人災じゃないですか。みんなやるせないっていうか、どうしていいかわからないってよく聞くんですけど」

他の港より漁場までの距離が遠く、経費のうち、燃料費割合が大きいという輪島の底引き網漁。



これまでは一度の漁で、約4万の燃料費が掛かっていましたが、燃料の高騰で5万円以上かかる見通しに。



今後、漁に出られなくなる可能性があるといいます。



輪島市小型底曳組合・細道 龍一 組合長：

「原油高くなって経費に負ける、漁はするけどマイナスということも多分、今後出るので、どうしようかっていう、最悪休むということになる可能性もあるので」



政府では、ガソリン価格を170円程度に抑えるため、元売り会社に補助金の支給を始めるとしていますが、石川県内でも引き続き影響に注視が必要です。

