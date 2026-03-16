過疎と高齢化が進む石川県志賀町の赤崎地区に唯一の居酒屋がオープンしました。店主の思いと店に集まる人たちを取材しました。



「かんぱ～い！」



今月13日。



石川県志賀町の赤崎にある民宿の一角にオープンしたのは居酒屋「宵い酔」。



過疎と高齢化が進む集落に、初めてできた居酒屋です。



店を切り盛りするのは、この民宿の管理人でもある矢島まどかさん。





現在、東京と志賀町で二拠点生活を送っていますが、宿のシェアキッチンを利用してこの店をオープンすることにしました。居酒屋「宵い酔」・矢島 まどか さん：「お仕事で来られた方はすごくご不便されてるところだったので、ここで一軒、飲食店できたら、旅行のお客様も楽しんでいただけるなって思いいましたし、飲食店がない村の中で、近所の方たちもみんなで飲んで集まって、楽しく夜をすごしていただけるかな、という気持ちでオープンしました」

この日集まったのは、地元の漁師や県外から仕事でやってきた人たち。



ほとんどが初対面ですが、地元のカニを使った味噌汁やおでんを食べながら、赤崎の話を通して、早速、親交を深めていました。



来店客：

「地元の人たちももちろんそうですけど、町外の人の方たちが集まって、お互いの交流の場所になればいいのかなと思います」



居酒屋「宵い酔」・矢島 まどか さん：

「外から来る人も楽しんでいただきたいですし、町の人もまた楽しい場所として認識してくれたらうれしいなと思います」



今後は、月に2～3日の営業を行うという矢島さん。



民宿の一角から、集落に活気を送ります。

