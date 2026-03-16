中島史恵57歳、トレーニングウェア姿で抜群プロポーション全開！ ネット絶賛
タレント・中島史恵が、15日にInstagramを更新。トレーニングウェア姿で抜群プロポーションを披露した。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が投稿したのは、ショート丈のトップスとタイトなレギンスで佇むソロショット。「今日はお忙しい中をマグマレッスンに足を運んで下さりありがとうございました!!」とつづり、眩しい笑顔で魅せた。
また、続けて「今日はFOOMYSでも、実際に皆さんが踊られてる70年代から80年代のソウルステップをマグマの中で体験頂きました いかがでしたでしょうか？」とコメント。
さらに「骨盤周りの動きはアンチエイジング的にもシェイプアップ効果をあげるのにとても大事な場所。懐かしのダンスミュージックに合わせて、どなたでも楽しく汗をかいて頂けるオススメのクラスです!! 来月も開催予定です お楽しみに!!」と呼びかけた。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
そんな彼女が投稿したのは、ショート丈のトップスとタイトなレギンスで佇むソロショット。「今日はお忙しい中をマグマレッスンに足を運んで下さりありがとうございました!!」とつづり、眩しい笑顔で魅せた。
さらに「骨盤周りの動きはアンチエイジング的にもシェイプアップ効果をあげるのにとても大事な場所。懐かしのダンスミュージックに合わせて、どなたでも楽しく汗をかいて頂けるオススメのクラスです!! 来月も開催予定です お楽しみに!!」と呼びかけた。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）