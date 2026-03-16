SixTONESのTBS冠番組『6 SixTONES』第2弾、3.31放送！ メンバーが“密室プレゼント”企画に挑む
3月31日22時からSixTONESのTBS初冠番組『6 SixTONES（シックスストーンズ）』第2弾が放送。ライブ会場で突然招待状を渡され、巨大プレゼントBOXに閉じ込められたSixTONESがプレゼントを受け取るまで出られない、前代未聞の“密室プレゼント”企画が繰り広げられる。
【写真】SixTONES、6周年を祝われるはずがなぜか全力で体を張る展開に？
本番組は、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組だ。
2回目の放送となる今回は、“密室に閉じ込めてお祝い”？ 名古屋のライブ会場での公演を終えた6人に突然渡された招待状。説明もなしに巨大な“プレゼントボックス”に閉じ込められたSixTONESを待っていたのは、メンバーそれぞれと親交のある芸能人と相談した“誰とも被らないSPなプレゼント”。
すべてのプレゼントを受け取るまで帰ることができないという、この番組ならではのお祝い企画に次々と巻き込まれていく。プレゼントの中にはうれしいものからちょっと迷惑なものまでが…？
『6 SixTONES』第2弾は、TBS系にて3月31日22時放送。
【写真】SixTONES、6周年を祝われるはずがなぜか全力で体を張る展開に？
本番組は、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組だ。
すべてのプレゼントを受け取るまで帰ることができないという、この番組ならではのお祝い企画に次々と巻き込まれていく。プレゼントの中にはうれしいものからちょっと迷惑なものまでが…？
『6 SixTONES』第2弾は、TBS系にて3月31日22時放送。