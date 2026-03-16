4回転ジャンプ成功から一転…安藤美姫が味わったメディア・世間の掌返し
ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#7が15日放送。#7では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に密着。12歳になる長女・ヒマワリさんが特別出演し、母と娘の知られざる絆が明かされた。
【写真】安藤美姫、12歳の長女ヒマワリさんと2ショット
この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
密着では、安藤が現役選手時代の苦悩や、長女の出産から現役復帰までの秘話を赤裸々に振り返った。14歳で4回転ジャンプを成功させ、メディアから大きな注目を集めた安藤だが、18歳で出場したトリノ五輪で15位に沈むと、手のひらを返したようにメディアが離れていったと回顧。「誰も守ってくれない。いい時はいいことだけ言って、結果が出なかったらいらない。18歳の時に理解ができた」と振り返り、「メディアの方もサーっていなくなった」「一般の方からも、応援の手紙から全部批判の手紙に変わった瞬間」と、かつてメディアを拒絶し心を閉ざすきっかけとなった挫折を打ち明けた。
13年前に「未婚の母」として出産を公表した安藤。実は「2011年の世界選手権の後に引退する決意をしていた」と明かした上で、妊娠が発覚したことで「娘ができたからこそ、自分が何をしてあげられるかなと思ったときに、やっぱりスケートしかなかった」「もう1回カムバックすることで、自分のスケーター人生に娘が欠かせないという証を残したかった」と、現役復帰に至った知られざる真相を告白。当時について「試合の間でも夜泣きはするし、枕に向かって叫びまくったりとか…」と孤独な葛藤を抱えながらも、「自分の弱音を吐きたい気持ち以上に、幸せを彼女がくれた」「娘がいなかったら多分ダークな感じ（笑）。光をくれた存在」と、娘への深い愛情と感謝を語っていた。
『秘密のママ園2』#7はABEMAにて見逃し配信中。
【写真】安藤美姫、12歳の長女ヒマワリさんと2ショット
この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
13年前に「未婚の母」として出産を公表した安藤。実は「2011年の世界選手権の後に引退する決意をしていた」と明かした上で、妊娠が発覚したことで「娘ができたからこそ、自分が何をしてあげられるかなと思ったときに、やっぱりスケートしかなかった」「もう1回カムバックすることで、自分のスケーター人生に娘が欠かせないという証を残したかった」と、現役復帰に至った知られざる真相を告白。当時について「試合の間でも夜泣きはするし、枕に向かって叫びまくったりとか…」と孤独な葛藤を抱えながらも、「自分の弱音を吐きたい気持ち以上に、幸せを彼女がくれた」「娘がいなかったら多分ダークな感じ（笑）。光をくれた存在」と、娘への深い愛情と感謝を語っていた。
『秘密のママ園2』#7はABEMAにて見逃し配信中。