売れっ子グラドル圧巻の“美ボディ”満載 最新デジタル写真集
“きすみん”こと人気グラビアアイドル・天羽希純のデジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』が発売中。このたび、誌面カットが公開された。
【写真】天羽希純、キュートな笑顔 ほかビックリな“ヘッドホン”ショットも
天羽希純は、東京都生まれ。身長164cm。キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されるグラビアアイドル。所属していたアイドルグループ「#2i2」が’25年末をもって解散。最新写真集『BONUS』（集英社）が発売中。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛される”きすみん”こと天羽希純。今回もその脱ぎっぷりに大いに酔いしれる……。
売れっ子の美ボディが満載な本書では、ニットのワンピースを脱いだら、バストがこぼれてしまっていて、もう目が離せない！ リビングやお風呂ではしゃぐ彼女を堪能することが出来るカットが目白押しとなり、今回届いた誌面カットでも確認できる。
特に凄いと感じるのは、バストにヘッドフォンを当てたドアップのカット。本来耳につけるアイテムにもかかわらず、きすみんの大きくて柔らかいバストに触れながら鳴り響く残響音。見たことがない構図とセンスに、ワクワクの感情が沸き起こってしまうはず。さらに天女の羽衣を持ちながら、丸みを帯びたヒップが丸見え！ 自身が兼ね備えている圧巻のボディを、惜しげもなく披露してくれている。
【写真】天羽希純、キュートな笑顔 ほかビックリな“ヘッドホン”ショットも
天羽希純は、東京都生まれ。身長164cm。キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されるグラビアアイドル。所属していたアイドルグループ「#2i2」が’25年末をもって解散。最新写真集『BONUS』（集英社）が発売中。
売れっ子の美ボディが満載な本書では、ニットのワンピースを脱いだら、バストがこぼれてしまっていて、もう目が離せない！ リビングやお風呂ではしゃぐ彼女を堪能することが出来るカットが目白押しとなり、今回届いた誌面カットでも確認できる。
特に凄いと感じるのは、バストにヘッドフォンを当てたドアップのカット。本来耳につけるアイテムにもかかわらず、きすみんの大きくて柔らかいバストに触れながら鳴り響く残響音。見たことがない構図とセンスに、ワクワクの感情が沸き起こってしまうはず。さらに天女の羽衣を持ちながら、丸みを帯びたヒップが丸見え！ 自身が兼ね備えている圧巻のボディを、惜しげもなく披露してくれている。