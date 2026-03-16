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OPEN 10:30 START 12:00
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RAISE A SUILEN / SHANK / MAN WITH A MISSION / CANDY TUNE / ¥Ï¥À¥«¥¨¥Õ¥À / ¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
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1DAY \11,500 (ÀÇ¹þ¡¦¼«Í³ÀÊ)¡¡
2DAY \22,000 (ÀÇ¹þ¡¦¼«Í³ÀÊ)
VIP»ØÄêÀÊ \28,000
VIP»ØÄêÀÊ 2DAYS \54,000
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