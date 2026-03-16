WBC準決勝、米国―ドミニカ共和国

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、米フロリダ州マイアミで準決勝を行い、米国がドミニカ共和国に2-1で勝利した。3回に米国のアーロン・ジャッジ外野手が見せた“強肩発動”の送球に、既視感を覚える日本のファンが続出している。

米国が1点を追う3回2死一塁、ドミニカ共和国のマルテが右前に安打を放った。右翼手ジャッジはチャージし捕球すると右腕一閃。鋭い送球がレーザーのように伸び、ノーバウンドで三塁手のグラブへ飛び込んだ。一塁走者タティスJr.は頭から突っ込んだが、間一髪でタッチアウトだ。

「完全にあの時のイチロー」

「完全にあの頃のイチロー思い出した」

「全然間に合わなそうからぎゅーーんがほんとエグい」

「ジャッジってノソノソしてる感じだけど、打っても投げてもバズーカなのがすごい」

「カッコ良すぎる」

比較しているのは、2001年4月のアスレチックス戦で、当時マリナーズのイチローが見せた右翼から三塁への送球だ。1死一塁で右前打を捕ると、ワンステップして三塁へノーバウンドのストライク送球。低い軌道のまま三塁手のグラブに達し、一走を刺した。アナウンサーの「レーザービームだ」という実況は、その後イチローの代名詞ともなった。



（THE ANSWER編集部）