◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）

福永厩舎が春の尾張で土日重賞ジャックを狙う。ダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は昨年の朝日杯ＦＳ２着以来となる復帰戦だが、着々と態勢を整えてきた。

前哨戦という意識はない。今春はＮＨＫマイルＣ（５月１０日、東京）が大目標。しかし、福永調教師は今回も「しっかり仕上げるよ」と言い切る。それは明確なテーマがあるからこそだ。前回の朝日杯ＦＳは逃げる形。「次がマイルということを考えると、１４００メートルを一度挟みたかった」と好位でためを利かせる競馬を思い描く。

１週前に栗東・ＣＷコースで６ハロン８２秒５―１１秒６を楽な感じで出した。「胸を張って走るところがあるので、修正している面があるけど、いい追い切りができました」と納得の表情。７ハロン戦では京王杯２歳Ｓを３馬身差で圧勝した実績がある。「マイルはギリギリなので、１４００メートルに戻るのはいいと思います」とトレーナー。まずは適距離で勝ち切り、大一番へ駒を進める。（山本 武志）