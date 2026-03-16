史上初の8強敗退

野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。米紙「ニューヨーク・ポスト」は敗因を分析している。

14日（日本時間15日）の準々決勝。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8逆転で敗れ、WBC史上初の8強敗退を喫した。

「サムライ・ジャパンのアイデンティティ危機がWBC惨敗を招いた」と題する記事を掲載したのは、米紙「ニューヨーク・ポスト」だ。

著者はディラン・ヘルナンデス記者で、「サムライ・ジャパンは今から次（の大会）までの間に重大な決断を下さなければならない。自分たちが何を目指すチームなのかを見極めなければならない。なぜなら、日本はWBC準々決勝でのベネズエラ戦（5-8の敗戦）で、自分たちの野球の現状に対して明確な判定を突きつけられたからだ」と記している。

大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚らメジャー組を中心に、例年と比べるとスモールベースボールと一線を画すメンバー構成だったのは事実だ。

同記者は、「戦術を近代化した結果、日本チームは自らのアイデンティティを見失ってしまった。伝統から大きく逸れたことで、3連覇のチャンスを自ら潰してしまったのだ」「彼らは日本の野球をしていなかった。守備よりも攻撃を優先し、小技よりも長打を重視した」と厳しく指摘した。



（THE ANSWER編集部）