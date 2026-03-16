THE FRANK VOXが3月13日（金）、京都洛水中学校で、保護者有志により企画された卒業生向けイベントに出演。参加した卒業生約70人を前にライブを行った。

今回行われたライブについてメンバーは、「SNSを通じ僕らの『また、会おう』という曲を関係者の方が聞いてくださったことが縁で、歌を直接届けさせていただきました。卒業生の皆さんが圧倒的に純粋で真っ直ぐな目をしていて、とても眩しかったです。涙を滲ませてくれていた方もいて僕らの歌が届いていれば嬉しいです」と、語った。

卒業式という特別な日に歌った「また、会おう」という曲についてメンバーは、「今いる職場や今住んでいる街からの卒業など、沢山の卒業というものをテーマに作りました。卒業はやはり“別れ”のイメージが強いですが、“また会おう”というポジティブなメッセージを込めています。今年卒業される方や、出会いや別れを経験した沢山の方に届いて欲しい1曲です」とコメント。

「春は出会いと別れの季節であり、そして新しい生活のスタートでもあると思います。新しいことを始めると、期待していた気持ちと思うようにいかない現実とのギャップにぶつかることもあると思います。でも『誰でも最初は1年生』です。100点を取ることよりも、“今日も100％やり切った！”と言える日を一日ずつ重ねていってほしいと思います」と、この日の卒業生だけでなく新しい門出や新生活をスタートする人達にエールを送った。

THE FRANK VOXは3月18日（水）にデジタルシングル『かさぶた』をリリースし、5月20日（水）にはニューアルバム『VOX LETTER2』を発売する。また、6月からは全国25都市を巡るツアーを開催し、グループ史上最大キャパとなる大阪城音楽堂でツアーファイナルを行う。

関西出身の彼らにとって大きな目標である『大阪城ホールでのワンマンライブ』を行うと公言しているが「2028年までに絶対いきます！ 1万人で大合唱します！ フラボと共にいこう！」と意気込んだ。

■配信シングル「かさぶた」

2026年3月18日 配信スタート

※5月20日(水)発売 アルバム『VOX LETTER ２』より先行配信 pre-add/pre-save

https://THE-FRANK-VOX.lnk.to/kasabuta_paps ◾︎Blu-ray『必死のパッチ！なんばハッチ！〜叶えたります！大阪城ホール〜 @なんばHatch』

2026/2/22発売

\7,500(税込)

予約：http://tfv-onlineshop.com

■THE FRANK VOX「RYO考案！セットリスト」リスニングパーティー

＜Stationhead開催詳細＞

日時： 2026年02月21日(土) 20:30〜

https://www.stationhead.com/thefrankvox

◾︎＜VOX LETTER TOUR 2026 〜あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便〜＞

06/06（土）香川：高松Sound Space Rizin’

06/13（土）群馬：前橋DYVER

06/14（日）埼玉：HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

06/27（土）広島：LIVE VANQUISH

06/28（日）岡山：岡山CRAZYMAMA KINGDOM

07/04（土）静岡：LiveHouse浜松窓枠

07/05（日）岐阜：岐阜Club-G

07/11（土）滋賀：滋賀U★STONE

07/12（日）三重：四日市CLUB ROOTS

09/05（土）新潟：新潟CLUB RIVERST

09/06（日）石川：金沢GOLD CREEK

09/19（土）東京：Shibuya WWW

09/21（月祝）京都：KYOTO MUSE

09/22（火祝）奈良：奈良NEVER LAND

09/26（土）宮城：仙台LIVE HOUSE enn 2nd

09/27（日）福島：郡山PEAK ACTION

10/03（土）神戸：神戸VARIT.

10/10（土）神奈川：SUPERNOVA KAWASAKI

10/11（日）愛知：名古屋クラブクアトロ

10/17（土）北海道：札幌CrazyMonkey

10/24（土）栃木：HEAVEN’S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)

10/25（日）千葉：柏PALOOZA

11/01（日）佐賀：佐賀RAG.G

11/03（火祝）福岡：福岡DRUM Be-1

11/15（日）大阪：大阪城音楽堂 チケット発売中

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