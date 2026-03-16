adieu、EP『adieu5』楽曲名＆提供アーティスト陣を一挙公開
adieuが、4月22日（水）にリリースする5枚目のEP 『adieu 5』 の収録楽曲タイトルおよび楽曲提供アーティスト陣を発表した。
本作はadieuにとって約1年半ぶりのオリジナル作品であり、「adieu is adieu（私は私）」 をテーマに据えた全6曲入りのEPだ。
今回初めてadieuの楽曲制作に参加したのは、Jeremy Quartus（Nulbarich）と、新鋭クリエイター luvisの2組。さらにこれまでもadieuの音楽世界を支えてきた柴田聡子、澤部渡（スカート）、比喩根（chilldspot）、柳瀬二郎（betcover!!）といったクリエイター陣も再び集結。それぞれ異なる視点から紡がれた楽曲が並びながらも、「私は私」 というシンプルで普遍的なテーマのもと、言葉になる前の感情や、静かな心の揺らぎをすくい取るような作品に仕上がっている。
なおadieuは、2026年5月30日（土）に神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ＜adieu Live 2026 bleuir」＞の開催も決定している。EP『adieu 5』で芽吹く新たな物語が、ライブのステージでどのように広がるのか注目したい。
◾️EP『adieu 5』
2026年4月22日（水）
詳細：https://adieu.lnk.to/adieu5_PKG
○初回生産限定盤（CD＋BD）
SRCL-13674〜5 9,800円（税込）
・CD：全6曲収録
・BD収録
adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-
adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり- Behind the scenes
「新曲」MUSIC VIDEO Behind the scenes
※初回盤限定特典封入※紙ジャケット仕様
○通常盤（CD only）
SRCL-13676 3,800円（税込）
・CD：全6曲収録
【CD収録楽曲】
「元気？」
Words and Music：Satoko Shibata
Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）
「泣いてしまいそう」
Words and Music：Jiro Yanase（betcover!!）
Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）
「ブルーアワー」
Words and Music：luvis
Arrangement：luvis Additional：Yaffle
「ナイトバード」
Words and Music：Hiyune（chilldspot）
Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）
「植物園」
Words and Music：澤部渡（スカート）
Arrangement：knoak
「Untitled」
Words and Music：Jeremy Quartus（Nulbarich）
Arrangement：Yuka Kawabata（prodz）
All Arrangement Cooperation with Yaffle
（except 「ブルーアワー」）
◾️＜adieu LIVE 2026 bleuir＞
2026年5月30日（土）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 17:30 START 18:30
▼チケット情報
スタンディング：\8,800（税込）
2F指定席：\9,300（税込）
ドリンク代：\600（別途）
https://eplus.jp/adieu/
