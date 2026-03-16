こういうの、求めてたーー！【セザンヌ・エクセル】ワンパレットで簡単にキマる♡「新作アイシャドウ」

少しずつ春らしさを感じることが増えて、服や小物に合わせてコスメも新調したくなるこの頃。せっかく手に入れるなら、新生活でフル活用できそうな、便利なアイシャドウを選びませんか？ 2月に登場した【セザンヌ】と【エクセル】の新作アイテムは、まさにその役割を果たしてくれる相棒候補。何かと出費が増える時期でも、リーズナブルな価格のおかげで、すぐにトライできそうです。

手のひらサイズで3箇所メイク完了

【セザンヌ】「フェイスアイパレット」\847（税込）

肌馴染みの良いカラーが揃ったパレットは、アイシャドウに加え、チークやハイライトとしても活用できる多機能型。コンパクトなサイズ感で、これひとつ持っておけば、出掛け先でもメイク直しも安心です。ポイントメイクの色選びに迷う日も、同じパレットで仕上げれば、統一感のある仕上がりに。カラバリは全3色。

やさしく溶け込むナチュラルな陰影

@ftn_picsレポーターのKaori.Fさんが、実際に全色スウォッチした画像がこちら。「簡単なのにきちんと考えたような仕上がり」という感想の通り、濃淡のある柔らかい発色で、さりげなく陰影を演出できるのがわかります。肌がほんのり透ける質感は、春先に合う軽やかさを連想させるよう。肌の色や好みに合わせて選んでみて。

初リニューアルされた人気パレット

【エクセル】「スキニーリッチシャドウ Ｎ」各\1,650（税込）

エクセルお馴染みの、普段使いしやすいアイシャドウパレットが、より心地よい質感へ進化を遂げてカムバック。なめらかな密着感と細かく上品な輝きがやみつきになり、筆者もリピートしています。公式サイトで、累計販売個数1,000万個を突破した高評価商品として紹介されているほどの人気アイテムなのだとか。カラバリは新色3色を加えた全7色展開。

しっとり馴染むオイルイン仕様

風の強い春にうれしい、肌への高い密着度も特徴のひとつです。シア脂をはじめとする保湿成分により、粉飛びしにくく伸びの良い状態を実現。レポーターKaori.Fさんが「発色はクリアで、薄く密着しながら素肌に溶け込む印象」とコメントするのも頷けます。肌に乗せた画像からも、自然な奥行きが伝わります。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S